Izgubili i bodove i igrača: Süleu pukli prednji križni ligamenti...

Niklas Süle (24) morat će na operaciju i nekoliko će mjeseci biti izvan stroja, potvrdio je doktor minhenskog Bayerna Hans-Wilhelm Muller-Wolhfahrt. Tako su se obistinila nagađanja kako je Nijemac izašao iz igre protiv Augsburga zbog teške ozljede.

Foto: Reuters

- Generalno uopće ne izgleda dobro. U pitanju su križni ligamenti koljena. Ne preostaje nam ništa nego sačekati dodatne preglede i nadati se najboljem - prokomentirao je nakon utakmice Niko Kovač, ali na kraju su se ipak potvrdile najgore slutnje.

Stoper Bayerna nezgodno je doskočio i s grimasom na licu ostao ležati. Umjesto njega je u igru ušao David Alaba, a suigrači mu nakon poraza od Hoffenheima (2-1) još jedno kolo nisu uspjeli doći do punog plijena. No, ni Borussia Mönchengladbach nije došla do bodova, već je izgubila od Borussije Dortmund (1-0). Tako je sad na vrhu Bundeslige velika gužva.