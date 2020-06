Izgubio i drugi finale zaredom: Fali mu oštrine, isti je kao drugi

Napoli je pobijedio Juventus na penale 4-2 u finalu talijanskog kupa u Rimu i uzeo prvi trofej sezone na "čizmi", a Cristiano Ronaldo opet je bio razočaran. Trener Sarri usput ga je okrznuo

<p><strong>Napoli </strong>je osvojio Kup nakon šest godina i lutrije penala 4-2.<strong> Cristiano Ronaldo</strong> htio je biti najveća zvijezda <strong>Juventusa </strong>u raspucavanju, ali mu to nije pošlo za rukom. Naime, Portugalac je htio peti pucati penal, ali do njega nije ni došlo. <strong>Dybala </strong>i <strong>Danilo </strong>su promašili, tako da su Napolitanci osvojili trofej, a Ronalda poslali tužnoga s terena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo zabija na treningu</strong></p><p>Cristianu je to drugi kup finale koji je izgubio, nakon što je jednako prošao i ranije u finalu superkupa protiv <strong>Lazija</strong>. </p><h2>'Fali mu oštrine'</h2><p>- Trenutačno je u istoj formi kao i drugi igrači. Kao i <strong>Dybala </strong>i <strong>Costa</strong>. Nedostaje mu oštrine da napravi što je najbolje za njega - rekao je Sarri za RAI pa dodao:</p><p>- Nisam previše toga govorio igračima nakon utakmice. Bio sam ljutit i razočaran kao i oni, a u takvim je trenucima bolje ostati tiho. Bolje ćemo razgovarati sutra ujutro. Ne mislim da nam nedostaje posvećenosti jer smo bili potpuno koncentrirani 90 minuta, a takvi ne možete biti bez posvećenosti - zaključio je.</p><h2>'Vjerujem u boga nogometa'</h2><p>S druge strane, <strong>Gennaro Gattuso </strong>je pohvalio svoje igrače i "boga nogometa".</p><p>- Vjerujem u boga nogometa. Kako siješ, tako ćeš i žeti. Život, posebno nogomet, me naučio puno toga. Napravio je čovjeka od mene. Imam jako veliku strast za nogometom, znam da ga ne mogu pustiti niti na trenutak - rekao je.</p><p>- Svatko tko se bavi ovim poslom mora shvatiti da smo sretnici. Zato se ljutim kada ne vidim strast. Ne žalim ni za čim u karijeri i želim da se isto tako osjećaju moji igrači - kaže trener novog osvajača talijanskog kupa koji je sad spreman 'napasti' Ligu prvaka, odnosno, mjesta na tablici koja vode u nju. </p><p>- Naša je dužnost odigrati preostalih 12 utakmica Serie A s poštovanjem. Dužnost nam je truditi se, a ne sada sjesti i misliti da smo ostvarili svoj cilj. Teško je, velika je rupa, ali moramo dati sve od sebe - zaključio je. </p>