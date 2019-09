Iznenađenje na startu SEHA-e: Našičani izgubili u Novom Sadu

Počela je deveta sezona SEHA lige i to odmah iznenađenjem. Vojvodina je na svom terenu pobijedila Nexe (29-23) što odmah u startu umanjuje šanse osvježenih Našičana (Sršen, Pešić, Dumenčić, Mileta, Pribetić, Severec) da se plasiraju na završnicu kojoj streme jer ove izgubljene bodove sada će morati negdje nadoknaditi.

Iako su na papiru bili favoriti, ove je sezone u Slanoj bari definitivno, a vidi se to i po konačnom rezultatu, bilo teže nego lanjske jer u Novi su Sad stigli Pribak i Sretenović. Ozbiljna su to pojačanja za Vojvodinu koju je Nexe na razdaljini držao 20-ak minuta (6-4) dok je branio Car. Kada je on stao, promijenili su se odnosi snaga na terenu, gosti su se mučili u napadu pa domaćini početkom drugog dijela otišli na 17-13.

Tomićevim se golom Nexe približio na 18-20 15 minuta prije kraja, ali Nikolić i Pribak opet su ga vratili na -4, pa se na kraju sve pretvorilo neugodan poraz u kojemu je najbolji bio Dumenčić s četiri gola. Sva je četiri zabio do 23. minute.

SEHA liga, prvo kolo:

Vojvodina - Nexe 29-23 (12-11)