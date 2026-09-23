Izraelci neće mijenati dresove s Ircima u Ligi nacija: 'Nažalost, nema lijeka za ljudsku glupost'

Izraelski nogometni savez optužio je irskog izbornika Islanđanina Heimira Hallgrimssona (59) za "neznanje, licemjerje i glupost" u komentarima koje je dao prošli tjedan prilikom objave popisa igrača uoči starta Lige nacija. Tijekom objave popisa igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, koje uključuju i dvije utakmice protiv Izraela 27. rujna i 4. listopada, Hallgrimsson je rekao: "Ne igramo s genocidom, igramo protiv genocida. Igramo protiv Izraela, ne igramo s Izraelom."

- Doprinijeli smo svijetu i čovječanstvu u bezbrojnim područjima, osvojivši impresivan broj Nobelovih nagrada. Nažalost, još nismo pronašli lijek za glupost, neznanje i licemjerje koje pokazuje trener irske reprezentacuije. Ne igramo s neznanjem, licemjerjem i glupošću, igramo protiv trenera koji ih utjelovljuje - poručili su iz izraelskog nogometnog saveza.

Izrael i Irska igrat će 27. rujna i 4. listopada. Izrael će biti domaćin u Debrecenu, a Irci u Bačkoj Topoli u Srbiji. Irskim navijačima neće biti dostupne ulaznice ni za jednu utakmicu.

Budimpešta: Utakmica između Izraela i Belgije u UEFA Ligi nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Utakmice izazivaju mnogo kontroverzi, a Hallgrimsson je poručio kako je pojedinačno razgovarao sa svojim igračima o utakmicama s Izraelom kazavši kako se "nitko od nas ne osjeća ugodno igrajući u tim utakmicama".

U Irskoj su sve češći pozivi na bojkot utakmica, a u ponedjeljak je ispred hotela irske reprezentacije u Dublinu održan prosvjed. Do sada je više od 160 irskih sportaša potpisalo otvoreno pismo irske grupe Sport za Palestinu u kojem pozivaju na bojkot utakmica protiv Izraela. U pismu se navodi da su FAI, UEFA i irska vlada trebali intervenirati prije ove faze, ali još uvijek ima vremena da se "pokaže moć sporta da ujedini".

Izraelski mediji navode kako će izraelski nogometaši odbiti zamijeniti dresove s irskim igračima nakon utakmice, dodavši kako Savez priprema igrače na "provokacije" irskih protivnika. U skupini s Izraelom i Irskom su i Albanija, te Kosovo.