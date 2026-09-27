Izraelci: Nogomet je pobijedio! Irci se neće rukovati s njima, a oko ruke će nositi crne trake

Irska i Izrael u nedjelju od 20.45 sati će u Debrecenu odigrati utakmicu Lige nacija protiv Izraela, no susret će proteći uz nekoliko neuobičajenih poteza irske reprezentacije. Njihovi nogometaši neće sudjelovati u uobičajenom rukovanju s izraelskim igračima i članovima njihovog stručnog stožera, a na utakmici će nositi crne trake u znak podrške svim stradalima u ratu u Gazi.

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Odluci o nastupu prethodila je višesatna rasprava unutar irske reprezentacije. Igrači su se u subotu okupili u hotelu, gdje su oko četiri sata razgovarali o tome trebaju li uopće izaći na teren protiv Izraela. Na kraju je većina podržala odigravanje susreta.

Vratar Gavin Bazunu tijekom sastanka rekao je izborniku Heimiru Hallgrímssonu da ne želi sudjelovati u utakmici. Nakon toga napustio je reprezentaciju, dok su preostali igrači glasali o nastupu. Izvršni direktor Irskog nogometnog saveza David Courell rekao je da je odluku podržala "značajna većina", ali nije otkrio točan omjer glasova. Bazunu je svoju odluku naknadno obrazložio javnom izjavom.

- Došao sam do odluke koju nisam donio olako. Smatram da bi bilo pogrešno sudjelovati u ovoj utakmici, poručio je irski vratar.

Zbog sastanka je u subotu izostao i ranije predviđeni trening, dok je konferencija za novinare pomaknuta za nekoliko sati. Reprezentativci su vrijeme proveli u hotelu, gdje se raspravljalo o različitim mogućnostima vezanima uz utakmicu. Irski nogometaši crne će trake nositi u znak sjećanja na poginule u sukobu, a do završetka ovog reprezentativnog ciklusa neće sudjelovati ni u medijskim aktivnostima.

Igrači i FAI (Nogometni savez Irske) pritom su najavili humanitarnu donaciju. U nju će biti uključene njihove naknade za večerašnji susret, kao i dio prihoda od utakmice protiv Austrije.

Izraelski nogometni savez reagirao je na odluku irske strane porukom da je "nogomet pobijedio". Glasnogovornik saveza Shlomi Barzel izjavio je da će izraelski reprezentativci prije početka utakmice pružiti ruke irskim igračima, unatoč tome što je unaprijed bilo poznato da Irci neće uzvratiti rukovanje.

Bit će ovo prvi natjecateljski dvoboj Irske i Izraela nakon 2005. godine. Zbog aktualnih okolnosti nijedna od dvije utakmice ne igra se na uobičajenom mjestu. Večerašnji susret domaćin je u Debrecenu, dok je uzvrat 4. listopada iz Dublina premješten u Bačku Topolu. Taj će se dvoboj održati bez gledatelja.

FAI je ranije donio odluku da svojim navijačima neće prodavati ulaznice za utakmice protiv Izraela. Na stadion u Debrecenu moći će ući samo ograničen broj izraelskih navijača. Irski savez prethodno je od Uefe zatražio da se njegove reprezentacije ubuduće ne ždrijebaju u istu skupinu s Izraelom. Uefa je taj zahtjev odbila uz obrazloženje da se razdvajanje primjenjuje na države između kojih postoji izravan sukob.

O mogućnosti odigravanja utakmica protiv Izraela raspravljalo se i na izvanrednoj skupštini FAI-ja u srpnju. Delegati su tada potvrdili da će se susreti igrati, a odluku je podržalo 68 posto prisutnih.

Irska je natjecanje u Ligi nacija započela gostujućim porazom 1-0 od Kosova. Nakon večerašnjeg dvoboja s Izraelom slijedi joj domaći susret protiv Austrije, a potom 4. listopada i drugi ogled s Izraelom.