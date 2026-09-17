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JAKO TANKO

Izraelci protiv sterilnog Dinama izgledali atomski, a bili su bez trojice najvažnijih igrača!

Piše Mato Galić,
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Izraelci protiv sterilnog Dinama izgledali atomski, a bili su bez trojice najvažnijih igrača!
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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HAPOEL - DINAMO 0-0 Boban je tražio europski iskorak, a Dinamo protiv Izraelaca nije pokazao gotovo ništa. Navijače 'modrih' posebno mora brinuti učinak krila. Ne ide ni Lisici ni Oršiću...

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Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, nedavno je na neformalnom druženju s novinarima zavapio: "Ove sezone želim iskorak u Europi!". Pod time je mislio na prolazak ligaške faze Europske lige (kao i prošle sezone), ali i na dopadljiviju igru protiv kvalitetom inferiornijih suparnika te nešto kompaktniju protiv jačih. Upravo je to bila jedna od najvećih zamjerki na Dinamovu prošlu sezonu.

Hapoel, s kojim je Dinamo u srijedu igrao u Rumunjskoj, definitivno ne pripada gornjem ešalonu protivnika po kvaliteti u Europskoj ligi. Samo 34 posto posjeda lopte i jedan jedini udarac u okvir gola protiv takvog suparnika teško mogu zadovoljiti Bobana. Koliko god trener Mario Kovačević nakon utakmice ponavljao da je zadovoljan bodom, kompaktnošću i čvrstinom svoje momčadi...

Dinamo je bio sterilan i bezidejan. Istina, zbog viroze "modri" nisu mogli računati na Diona Drenu Belju, no nisu ni Izraelci bili kompletni. I to kako!

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Bolji poznavatelji prilika u izraelskom nogometu kažu nam da su protiv Dinama igrali bez trojice svojih najboljih igrača - Dana Bitona, Eliela Peretza i Itaya Rotmana. Kažu, to je otprilike kao da Dinamo, uz Belju, nije imao na raspolaganju još Luku Stojkovića i Josipa Mišića.

Navijače "modrih" posebno mora zabrinjavati sterilnost Dinamovih krila. U Rumunjskoj su u prvih 11 krenuli Mateo Lisica desno i Mislav Oršić lijevo. Lisica ove sezone ima tek dva gola, od kojih je jedan zabio protiv slabašnog Kauna. Posljednji put poentirao je 18. kolovoza u prvoj utakmici s Vikingom, kad je na Maksimiru završilo 2-2. Dakle, gotovo mjesec dana. A nije da utakmica i prilika nije bilo...

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Ne ide ni Oršiću. Pristup mu, jasno, nije upitan. Međutim, ne ide pa ne ide. Rijetko uopće dođe u poziciju za udarac, a ove sezone još nije postigao pogodak. Od 64. minute Kovačević je umjesto njega ubacio Luku Ivanušeca, a od 78. minute umjesto Lisice Ikera Almenu. Ni od njih dvojice nismo vidjeli gotovo ništa.

Posebno je dužnik Almena. Za njega nam kažu da na treninzima ide kao raketa, da ima neospornu kvalitetu, ali to na utakmicama zasad baš i ne pokazuje. Neuvjerljiv prošlog vikenda protiv Osijeka, neuvjerljiv sad protiv Hapoela.

Dinamo sljedeću utakmicu igra već u nedjelju protiv Lokomotive u prvenstvu. Kovačević je već najavio neka osvježenja u prvih 11, ali novi krivi korak mogao bi biti kap koja će preliti čašu.

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