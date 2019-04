Igrači došli na Bjeličin potpis: U meni imaju pravog vođu...

U prostorijama Maksimira održala se izvanredna presica Dinama na kojoj su sudjelovali predsjednik kluba Mirko Barišić i trener Nenad Bjelica. Potvrđeno je - Bjelica je s Dinamom produžio ugovor do 2021. godine!

- Iako je trener imao ugovor na još godinu dana, to svi veliki klubovi rade, mi smo radi naše vizije i strategije taj ugovor produžili na sljedeće dvije godine. I nadam se da ćemo kroz te dvije iduće godine ispuniti sve ciljeve i strategije. Imamo velika očekivanja i nadam se da je upravo ovaj čin potvrda da ćemo u tome uspjeti - uvodnu riječ imao je predsjednik Mirko Barišić pa dodao:

- Klub je jako zadovoljan i radom našeg trenera jer je razina kvalitete podignuta na zavidnu razinu. Zahvalio bih našoj upravi, a nadam se da ćete u budućnosti biti svjedoci ove odluke i nadam se još većem uspjehu, čestitam Nenadu na svemu dosad postignutom.

Nenad Bjelica produžio je ugovor s Dinamom do 2021. godine.

- Mogu samo potvrditi to što je predsjednik rekao. Dogovorili smo produženje ugovora na dvije godine, velika mi je čast biti na čelu ovako velikog kluba. Velika mi je čast biti pred ovim igračima, koji ovdje danas prisustvuju. Nadam se da ćemo svi uspjeti u budućnosti podignuti Dinamo na još veći nivo, Letvica nije nisko postavljena, ali mislim da imamo dovoljno kvalitete i znanja da u budućnosti budemo još bolji i da zajedno možemo doći do još većeg rezultata. Zahvaljujem se na velikom povjerenju, jako mi je drago zbog toga i vjerujem da ću svojim radom unaprijediti Dinamo.

U prostoriji su bili svi nogometaši Dinama, koji su na taj način došli iskazati podršku svojem treneru. Mirko Barišić je zahvalio Bjeličinoj obitelji.

- Htio bih pozdraviti štovanu gospođu suprugu Nenada Bjelice i njegove sinove. Oni su trebali biti danas nazočni ovdje, ali su bili spriječeni. To ističem namjerno jer znam koliko ta obitelj skladno funkcionira i kolika su mu potpora. Nadam se da će im Dinamo omogućiti da ta obitelj i dalje skladno funkcionira.

Uslijedilo je pitanje koji su ciljevi Dinama ove sezone. Govorio je Bjelica.

- Moji igrači su najzaslužniji, oni me prave boljim trenerom. Njihove igre na terenu, to je neupitno. Naravno da trebaju imati dobrog vođu, to imaju u meni. Vjerujem da će ova kombinacija njih i mene i dalje funkcionirati i da ćemo zajedno biti još bolja ekipa.

- Želimo se poboljšavati individualno i momčadski. I prve sezone smo bili blizu ulasku u Ligu prvaka. Dvostruka kruna je uvijek prioritet Dinama, a ove sezone ćemo pokušati napraviti u Ligi prvaka što smo napravili u Europskoj ligi.

- Kada bismo mi htjeli dovesti sve igrače koje hoćemo, imali bi ih preko 200. Dinamo je institucija, to je klub na kojeg se svi žele ugledati, svi žele biti kao Dinamo i to znam jer sam bio trener u inozemstvu, u Poljskoj i Austriji Dinamo je primjer klubovima. I zato mi, zbog slabije lige, ne trebamo strijepiti hoće li netko doći kod nas.

Predsjednik Dinama i Bjelica su nazdravili šampanjcem, a prostorijom se prolomio veliki pljesak.

Bjelica je, dakle, produžio ugovor s Dinamom na još dvije godine i postao najplaćeniji trener Dinama u povijesti. Po sezoni će zarađivati 1,5 milijuna eura.