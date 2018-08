Najveći trik-majstor, pa nije ga Ćiro uzalud nazvao 'Đilkošem'

Nije zabijao van šesnaesterca neke bombe, nije driblinzima razbijao suparnike i skupljao preglede na YouTubeu. Ako hoćete, zbog igrača ovakvog profila, neće se svako dijete na igralištu zaljubiti u nogomet.

Jer nije lijepo gledati bolne krikove, gladijatorske duele i razbijene glave, nosove i arkade, a igraš kao - napadač! A nagledali smo se mi genijalnih poteza napadača još od Šukera i Bokšića, preko Prše pa do Eduarda.

Svaki od njih nosio je u sebi nešto čarobno, svaki šutirao i driblao bolje od Mandže. Mandže, za kojeg su mnogi 'zlobnici' posprdno govorili da nije u stanju izdriblati niti čunj na treningu, a gdje stopera.

E zato je Mandžukić autor najvrjednijeg 'driblinga' kojeg smo vidjeli. Bio je to jedan iz njegove fakinske šampionske kolekcije.

Kako je to izgledalo?

Pitajte nesretnog engleskog golmana Jordana Pickforda koji mu je usred produžetaka skinuo zicer pa ga zatim krvnički opalio po nozi. I onda standardne scene...

Mario na travnjaku, previja se od bolova, čini se da ovaj put stvarno ne može protiv prirode. Kramponi su gotovo završili u koljenu!

Kako dalje?

Igra se 109. minuta u Moskvi, on je nekako i dalje tu, trčkara, gura se, svađa... Zatim mu, takvom razbijenom, stiže lopta iza leđa umornih engleskih stopera.

Ostalo je povijest...

Pa nije li to najljepši mogući dribling?! Nije li to bilo ljepše od svakog genijalnog 'bicikla' i golčine sa 30 metara u rašlje koje on u svom velebnom opusu nikada nije ponudio?

Imao je Mario ovakvih majstorija desetine u svojoj karijeri. Ako ne vjerujete Pickfordu, probajte nekako doći do Juppa Heynckesa, Felixa Magatha ili Massimiliana Allegrija.

Upravo je utakmica s Englezima idealan presjek njegove karijere. Krvavi rad, pokoji posrtaj iscrtan urlicima od bolova te na kraju podizanje u najkritičnijim trenucima.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Onim u kojima možeš otići samo na dvije strane - ostati prosjek ili ispisati povijest najljepšim rukopisom.

I kad se nađete na takvoj prekretnici, potrebni su vam trikovi.

Driblinzi.

A Mandžo je u tom pogledu najbolji dribler kojeg smo ikad imali. Nije ga legendarni Ćiro uzalud nazvao 'đilkošem'. Ovaj čovjek u svojoj vitrini ima više trofeja nego neki klubovi u stoljetnoj povijesti i pri svakom je bio jedan od glavnih aktera.

Nitko od nas nije savršen, jednostavna je i jasna poruka Marija Mandžukića koji se oprostio od igranja za Hrvatsku poslije 11 godina, 89 nastupa i 33 gola. Kao drugi najbolji strijelac u povijesti Vatrenih.

Falit će nam sve njegovo na terenu. Bolno, pogotovo za one koji i dalje ne shvaćaju koliko je kvalitetan i velik bio Mario Mandžukić u dresu Hrvatske.