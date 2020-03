Izvršni odbor HNS-a odlučio: HNL će završiti do 28. lipnja!

Sastao se Izvršni odbor HNS-a, a tema su bili brojni problemi koje je donio korona virus. Zbog velike pandemije poremetio se kalendar domaćih nogometnih natjecanja.

Temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta i temeljem odluka Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu dana 18. ožujka 2020. godine, Izvršni odbor HNS-a donio je sljedeću odluku:

1. Odigravanje svih natjecanja za koja je nadležan Hrvatski nogometni savez bit će u skladu s odlukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske i preporukama Uefe.

2. Natjecanja iz točke 1. ove Odluke završit će do 28. lipnja 2020. godine.

3. Radna tijela HNS-a i povjerenici natjecanja zadužuju se za izradu prijedloga novog rasporeda odigravanja utakmica u natjecateljskoj godini 2019/20.

4. Za sva ostala pitanja koja se odnose na natjecanja primjenjivat će se odgovarajuće odluke Fife i Uefe.

Podsjetimo, do sad se odigralo 26 kola u HNL-u, a Dinamo je vodeći sa 65 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je 10 kola, a do 28. lipnja samo su 102 dana. Zbog korona virusa ponovno odigravanje utakmica u HNL-u još nije na vidiku, a bit će pravo umijeće sve te utakmice "utrpati" u raspored i odigrati ih u tako kratkom periodu.