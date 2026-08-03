Jakov Pijaca postao je seniorski prvak Hrvatske u bacanju koplja sa samo 17 godina, a sad ga čeka Svjetsko juniorsko prvenstvo u SAD-u: 'San mi je osvojiti medalju, ali prvo treba ući u finale'
ATLETSKA NADA IZ ZADRA PLUS+
'Ja sam Jakov i sa 17 godina sam postao prvak Hrvatske! Proučavao sam i Jana Železnog'
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Zadar je grad nadaleko poznat po košarci. Svi sve znaju o ovom sportu, o njemu se priča u svakom kutku grada, no zahvaljujući jednom mladiću tema svakodnevnih razgovora Zadrana uskoro bi mogla postati i atletika.
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