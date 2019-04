'Ja sam John Havlicek i ja sam ukrao loptu'... Ode NBA ikona

"Havlicek je ukrao loptu, Havlicek je ukrao loptu, gotovo je"! Jedna od najpoznatijih fraza u povijesti sporta, ilustracija jedne od najglasovitijih karijera u povijesti NBA lige.

U mikrofon ju je 15. travnja 1965. zaurlao radijski reporter Johnny Most raspamećen potezom koji je odlučio NBA finale, a nije bio ni koš, ni asistencija, ni skok, ni zakucavanje. Boston je u sedmoj utakmici pobijedio Sixerse, uzeo jednu od 17 keltskih titula, a i Mostov urlik i kradljivac lopte John Havlicek debelo su za života ušetali u aleju NBA legendi. Fraza je postala toliki dio NBA ikonografije da je cijela liga pola stoljeća kasnije obilježavala 50. godišnjicu jedne jedine u radijski eter izgovorene rečenice.

- Ja sam John Havlicek i ja sam ukrao loptu - rekao je te večeri mitski Celtic uz zaglušujuće ovacije prepune dvorane u Bostonu.

Havlicek je sinoć preminuo u svom domu na Floridi. Godinama je bolovao od Parkinsonove bolesti. Imao je 79 godina.

No one has played more games, more minutes, or scored more points in a #Celtics uniform than John Havlicek. R.I.P. Hondo https://t.co/wAwrvrWkHR pic.twitter.com/G08nSCtKQV

Naravno, zbog jedne se oduzete lopte i jednog reporterskog uzvika ne postaje jednim od najvažnijih dijelova najpoznatijeg sportskog natjecanja na planeti.

Silno veliki John Havlicek napravio je puno, puno više.1960. sa Ohio Stateom osvojio je naslov sveučilišnog prvaka Sjedinjenih američkih država, a od 1962.-1978. u NBA ligi je: osvojio osam naslova, 13 puta bio All Star, 1974. bio MVP finala s Milwaukeejem, 1984. postao 'Hall of Famer' te općom aklamacijom još prije četiri desetljeća priznat kao najbolji šest igrač u NBA povijesti.

Čovjek je bio takav sportaš da su ga 1962. draftirali i Celticsi u NBA i Cleveland Brownsi u NFL! A i suigrači i protivnici opisivali su da košarku igra 'kao da je wide-receiver u footballu'. Ono što danas svi treneri traže, 'Kreći se, razvuci obranu, stvori prostor, nek' lopta ide, trči'... To je Havlicek radio prije više od pola stoljeća. Otprilike toliko je i bio ispred svog vremena.

- Pa neće me netko nadskočiti ili pretrčati, a da ja u svakom skoku i svakom trku ne idem 100%! Kakav bih radnik bio da ne dam sve od sebe za plaću koju dobivam? - komentirao je Havlicek čudeći se početkom '60-ih pitanjima o svojoj mentalnoj nepopustljivosti i fizičkom trudu koji je ulagao na parketu.

It is getting difficult each time I hear about another contemporary that passes! What is harder is when we lose guys like John Havlicek, he was not just a teammate & a great guy, but he was family. That is how our @celtics teams were. #RIP Hondo @NBA #RIPJohnHavlicek @NBAonTNT pic.twitter.com/VP9MGPjrmZ