'Ja se Đokoviću ne vraćam, pa tjedan sam odradio savršeno!'

Goran Ivanišević neće biti u loži Novaka Đokovića u nedjeljnom (15 sati, HTV 2) finalu Wimbledona i klasiku protiv Rogera Federera. Ništa iznenađujuće, jer Goran je odmah rekao da će ostati samo prvi tjedan zbog ranije dogovorenih obveza.

Jedna od tih bila je i jubilarno 30. izdanje ATP turnira u Umagu, kojem Goran puno pomaže. Ove godine na redu su dvije ekshibicije: meč s Goranom Prpićem, kao repriza prvog finala Umaga iz 1990., te u srijedu s Patrickom Rafterom, iz finala Wimbledona 2001.

- Malo su me upregnuli organizatori ove godine... Prpa je tad bio bolji i pobijedio me, sad smo sporiji, sjediji, ali i dalje znamo igrati tenis. Dok ću Rafteru rado pustiti da i on jednom pobijedi... - našalio se Ivanišević u razgovoru za Novu TV.

A onda se osvrnuo na wimbledonski spektakl:

- I prije turnira rekao sam da je Đoković prvi favorit, a Federer drugi. I Novak je lagani favorit u finalu. Samo mora ostati miran jer 99 posto navijača bit će za Federera, a Noletu se ne smije dogoditi kao protiv Bautiste da izgubi glavu i svađa se s publikom. Makar vidim da ga i to 'pali'.

- Bit će to drugačiji meč nego onaj Federera i Nadala, a pobijedit će onaj tko ostane mirniji i uspije se držati svog plana igre. Nole će bolje reternirati nego što je to radio Rafa. I ako Roger ne dobije 3-0, nema šanse.

A vraća li se Goran Đokoviću u stožer?

- Na finale neću, gledat ću u Umagu na TV-u. Ja sam svoj tjedan odradio savršeno, imam perfektan skor 3-0 i ne treba 'čarati'! Bio mi je to najbolji teniski tjedan, ta je komunikacija na posve drugom nivou i vidi se zašto je Đoković broj 1. Mi se poznajemo, ali kako funkcioniramo na istoj strani, moje viđenje njegove igre... prošlo je jako dobro.

- Razgovarali smo o nastavku suradnje, ali nismo ništa dogovorili dok ne prođe finale. Ima još puno stvari za dogovoriti. No, meni je bilo fenomenalno, a mislim da je i on zadovoljan. Super su ekipa i bilo bi dobro da se nastavi tako. A ako osvoji sutra Wimbledon, mogu reći da sam imao barem mali doprinos, tri meča, 2-3 posto zasluga - opet se našalio Ivanišević, pa objasnio na čemu je radio s Đokovičem:

- Ma ne dobivaju se mečevi samo forhendom i bekendom, nego je važan i balkanski humor, koji ga opusti prije meča, pogotovo ovako velikih.