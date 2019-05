Jači su i od zabrana! Zaorilo je 'Nitko kao Hajduk iz Splita...'

Na našoj dugoj cesti ne postoji kompromis prema mafiji HNS-a. #NašaLjubavBitĆeŠtit #ZbogJedneLjubavi #ZaSvaVrimena #Torcida #Hajduk #TorcidaSplit #HajdukSplit #KontraMrakuKontraSili #karusel #video #navijaci #Split #Dalmacija #kontra #uvikkontra

A post shared by Uvik_kontra (@hajduk_ljubav.bez.kraja) on May 19, 2019 at 8:07am PDT