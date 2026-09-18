Jadran porazom otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka!

Vaterpolisti splitskog Jadrana porazom 14-15 (4-4, 2-3, 3-4, 5-4) od grčkog Panathinaikosa zapoeli su nastup u skupini C kvalifikacija za Ligu prvaka kojoj su i domaćini.

Dušan Matković zabio je četiri gola za Jadran, a po dva su dodali Zvonimir Butić, Duje Pejković, Ivan Domagoj Zović i Nardo Skejić, dok je Dimitrios Nikolaidis bio četverostruki strijelac za Panathinaikos.

U splitskoj skupini nalazi se još mađarski Honved, a plasman u natjcanje po skupinama u Ligi prvaka izborit će dvije prvoplasirane momčadi iz skupine.

U subotu će igrati Panathinaikos - Honved, dok je dvoboj Jadran - Honved na programu u nedjelju u podne.

Hrvatski prvak, zagrebačka Mladost izborila je izravno sudjelovanje u natjecanju po skupinama, a suparnike će saznati na ždrijebu u Zagrebu u ponedjeljak.