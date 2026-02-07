Antonio Jakir u Hajduku je proveo 11 godina, prošao je sve uzraste, ali nije debitirao za prvu momčad u natjecateljskoj utakmici. Sada će zaigrati na Poljudu kao igrač Slaven Belupa..
BIVŠI 'BILI TIĆ' PLUS+
'Jagušić će u najveće klubove, a još pamtim kad nam je Torcida došla na utakmicu juniora...'
Čitanje članka: 4 min
Za nekoga tko je stasao u Hajduku, povratak na Poljud uvijek je poseban, pa tako će biti i ovaj za Antonija Jakira (23). Mladi lijevi bek prošle godine se skrasio u Slaven Belupu i u međuvremenu kod trenera Marija Gregurine postao neizostavan u prvih 11, a danas od 17:15 sati sa svojim klubom gostuje kod Hajduka u 21. kolu HNL-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku