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HRVATI U GRČKOJ

Jagušić dobio mrvice u derbiju, a Majer nastavlja impresionirati

Piše HINA,
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Jagušić dobio mrvice u derbiju, a Majer nastavlja impresionirati
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Olympiakos srušio Panathinaikos u paklenom derbiju 1-0, a Jagušić je odigrao tek desetak minuta. Majer je nastupio za AEK i nastavio s odličnom formom zbog koje ga je i izbornik Bilić zvao u reprezentaciju

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U najvećem derbiju grčkog nogometa Olympiakos je pobijedio Panathinaikos s 1-0, a za Pao je od 83. minute igrao mladi hrvatski nogometaš Adriano Jagušić. Bila je to očekivano žustra i čvrsta utakmica u kojoj je španjolski sudac Hernandez pokazao jedan crveni i 12 žutih kartona, te dosudio čak 38 prekršaja.

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Pogodak odluke zabio je Panagiotis Retsos u 34. minuti. Domaćin je od 66. minute igrao s igračem manje nakon što je Manolis Saliakas u razmaku od tri minute zaradio dva žuta kartona, oba zbog prekršaja nad Santino Andinom. Za Pao je od 83. minute zaigrao Jagušić, koji je u 90. minuti zaradio žuti karton nakon što je prekršajem zaustavio kontru domaćina.

AEK je u subotu pobijedio OFI s 3-0. Golove za atenski sastav zabili su Felipe Relvas, Harold Moukoudi i Mijat Gaćinović. Lovro Majer je ponovo pružio odličnu predstavu asistiravši za prvi gol na utakmici. OFI je od 66. minute igrao bez isključenog Aitora Cantalapiedra. Domagoj Vida nije nastupio za pobjednički sastav. Na drugoj strani cijeli susret je igrao Krešimir Krizmanić.

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Aris je s 3-2 porazio Volos. Domaćin je na poluvremenu vodio 3-0 golovima Cristiana Kouamea, Fabiana i Tina Kadewerea, no u nastavku je jedva obranio prednost. U 58. minuti smanjio je Derek Agyakwa, a na 3-2 je postavio Giannis Kargas u 86. minuti. Boško Šutalo je igrao cijeli suret za Aris, dok je Lovro Majkić ostao na klupi.

Panathinaikos je u derbiju upisao prvi poraz sezone, no 'zeleni' i dalje vode s 15 bodova, AEK ima 14 bodova, Olympiakos 13 bodova, a PAOK kojeg u ponedjeljak očekuje ogled protiv Kalamata, na četvrtoj poziciji ima 12 bodova.

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