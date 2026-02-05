Jagušić ne ide u Dinamo, ali će 'modri' profitirati od transfera

Jedan od najistaknutijih igrača HNL-a uskoro će karijeru nastaviti izvan Hrvatske. Adriano Jagušić odlazi iz Slaven Belupa, a umjesto ranije spominjanog prelaska u Dinamo, put ga vodi u Grčku, gdje će obući dres Panathinaikosa.

Transfer predstavlja povijesni posao za koprivnički klub. Slaven Belupo će na ime fiksne odštete inkasirati 5,2 milijuna eura, dok je kroz bonuse moguće ostvariti dodatnih 800 tisuća. Ugovorom je dogovoren i postotak od 20 posto od eventualnog budućeg Jagušićevog transfera.

Jagušić iza sebe ima sjajnu sezonu. Prema Sofascoreu, trenutno je najviše ocijenjeni igrač lige s prosječnom ocjenom 7.52, čime je ispred Dinamova stopera Sergija Domingueza. U 20 ligaških nastupa zabio je sedam golova i dodao četiri asistencije, a s ukupno 11 izravnih sudjelovanja u pogocima zauzima drugo mjesto u prvenstvu, odmah iza Hajdukova Michelea Šege koji ih ima 13.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iako se afirmirao u Slavenu, dio novca od ovog transfera završit će i u Maksimiru. Jagušić je u Dinamo stigao još kao devetogodišnjak te je ondje prošao gotovo sve mlađe kategorije, no nikada nije debitirao za prvu momčad. Nakon što se nije uspio izboriti za seniorski status, 2021. godine vratio se u Koprivnicu.

Zbog razdoblja provedenog u Dinamu, zagrebački klub ima pravo na dio odštete. FIFA-ina pravila o mehanizmu solidarnosti predviđaju da klubovi u kojima je igrač bio registriran do 23. godine dobiju ukupno pet posto transfernog iznosa, što znači da će Dinamu pripasti približno 50 tisuća eura.