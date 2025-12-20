Obavijesti

Sport

Komentari 2
PREMA PRAVILIMA

Jake Paul i Anthony Joshua su dobili suspenziju nakon meča. Evo pravog razloga za tu odluku

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Jake Paul i Anthony Joshua su dobili suspenziju nakon meča. Evo pravog razloga za tu odluku
5
Foto: Marco Bello

Meč između britanskog teškaša Anthonyja Joshue i YouTube zvijezde Jake Paula izazvao je puno pažnje na društvenim mrežama. Britanac je u šestoj rundi nokautirao Paula, a nakon meča obojica su dobila suspenziju

Nakon sinoćnje borbe u Miamiju gdje je Anthony Joshua nokautirao Jake Paula u šestoj rundi meča, obojica su suspendirana od strane Atletske komisije države Floride. Joshuin udarac bio je toliko jak da je slomio čeljust slavnog youtubera koji je završio u bolnici.

S obzirom na to da se borba održala u Kaseya Centru u Miamiju, ona je bila pod nadzorom Atletske komisije države Floride. Prema njihovim pravilima, koja su u skladu s preporukama Udruge boksačkih komisija, oba borca moraju proći kroz razdoblje od sedam dana odmora, neovisno o ishodu borbe. Naime, kako je Paul nokautiran, njegova suspenzija će vjerojatno biti puno duža, riječ je o najmanje 45 dana do više od 90 dana. Ponavlja se scenarij od prošle godine, kada je nakon prekida borbe protiv Mikea Perryja u istoj državi suspendiran 60 dana. 

Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: Marco Bello

Očekuje se da britanski teškaš Anthony Joshua dobije manju suspenziju jer nije pretrpio teške ozljede koja bi mu nakon liječničke procjene trebala biti ukinuta.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Anthony Joshua nokautirao je Jakea Paula! Youtuber izdržao duže od očekivanog s legendom
SHOW U MIAMIJU

Anthony Joshua nokautirao je Jakea Paula! Youtuber izdržao duže od očekivanog s legendom

Anthony Joshua nokautirao Jakea Paula u šestoj rundi! Youtuber nije imao šanse protiv legendarnog teškaša. Paul zabavljao publiku, ali završio na podu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025