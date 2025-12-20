Jake Paul i Anthony Joshua su dobili suspenziju nakon meča. Evo pravog razloga za tu odluku

Nakon sinoćnje borbe u Miamiju gdje je Anthony Joshua nokautirao Jake Paula u šestoj rundi meča, obojica su suspendirana od strane Atletske komisije države Floride. Joshuin udarac bio je toliko jak da je slomio čeljust slavnog youtubera koji je završio u bolnici.

S obzirom na to da se borba održala u Kaseya Centru u Miamiju, ona je bila pod nadzorom Atletske komisije države Floride. Prema njihovim pravilima, koja su u skladu s preporukama Udruge boksačkih komisija, oba borca moraju proći kroz razdoblje od sedam dana odmora, neovisno o ishodu borbe. Naime, kako je Paul nokautiran, njegova suspenzija će vjerojatno biti puno duža, riječ je o najmanje 45 dana do više od 90 dana. Ponavlja se scenarij od prošle godine, kada je nakon prekida borbe protiv Mikea Perryja u istoj državi suspendiran 60 dana.

Foto: Marco Bello

Očekuje se da britanski teškaš Anthony Joshua dobije manju suspenziju jer nije pretrpio teške ozljede koja bi mu nakon liječničke procjene trebala biti ukinuta.