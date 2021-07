Više od same pobjede protiv Omonije (2-0) veseli jako dobrih 45 minuta nastavka u kojima je Dinamo bio na dobrom tragu onoga što navijači žele gledati. Doduše, još mnogo prostora za napredak ima u obrani gdje je potrebno više komunikacije i uigranosti, ali to bi trebalo doći s vremenom. Do onda, s ovakvom ofenzivom neće biti problema protiv momčadi ovakvog kalibra.