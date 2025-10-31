Jakirović: Baturina je 'desetka' koja radi razliku na terenu, a Sučić će jedan dan igrati u Realu

Trenutačni trener Hull Cityja, Sergej Jakirović, je prije odlaska u Englesku te kratkog posjeta turskoj ligi, s Dinamom osvojio i prvenstvo i Kup. U njegovom Dinamu je ključni kotačići u veznom redu bili su Martin Baturina i Petar Sučić, koji sada igraju u talijanskoj ligi. Sučić polako postaje miljenik Interovih navijača, dok Baturina i dalje muku muči s minutažom. Jakirović je za TuttoMercato govorio o svojim bivšim igračima.

Foto: Jane Barlow

- Martin je sjajan igrač, pravi broj deset koji čini razliku na terenu. Naravno, Serie A je ozbiljna liga i mislim da mu je sada glavna briga prilagodba. S više vremena za igru ta bi prilagodba trajala kraće, ali s druge strane, morate se boriti i naporno raditi kako biste maksimalno iskoristili svaku minutu na terenu. Mislim da će se poboljšati pod Fabregasom, koji je pokazao veliki potencijal kao trener - rekao je Jakirović o Baturini koji je pod njim odigrao 52 utakmice za Dinamo te zabio sedam golova uz 13 asistencija.

Dinamo i Varaždin sastali se u zaostalom 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sučić je pod palicom Jakirovića odigrao 44 utakmice za "modre", uz dva gola i četiri asistencije, ali je svojim radom i nogometnom inteligencijom posebno zadivio pristalice plavih.

- Sučić će biti uključen u važnu rotaciju, i to stvarno jest za Inter. Mislim da igrač jako dobro koristi minute koje ima na raspolaganju jer uvijek pokušava pomoći momčadi, i čini se da mu to i uspijeva. Iskreno sam to i očekivao - rekao je Jakirović pa dodao:

- Zašto? Jer je oduvijek bio timski igrač, s jakim karakterom i jedinstvenom radnom etikom. Očito je da sa svakim golom ili asistencijom njegovo samopouzdanje raste. Očekujem da će za sezonu ili dvije postati temelj momčadi. Moje je mišljenje da će nakon Intera igrati za Real Madrid. Kao i Kovačić.