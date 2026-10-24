Jakirović briljira u Engleskoj: 'Jedan poraz i odustajemo? Ne!'

Sergej Jakirović briljira s Hull Cityjem u Premier ligi, 'tigrovi' su u dosadašnjih sedam kola upisali samo dva poraza i tri remija te se nalaze na desetom mjestu s devet bodova. Hrvatski stručnjak dao je veliki intervju za engleski Sky Sports gdje je govorio o trenerskoj karijeri, kako je došao u Premier ligu i koliki je pritisak voditi momčad u najzahtjevnijoj ligi na svijetu.

Prije odlaska na Otok, Jakirović je trenersko iskustvo skupljao vodeći Zrinjski i Dinamo, a okušao se kao trener u Turskoj gdje je bio na klupi Kayserispora.

- Ne poznajem mnogo trenera koji su krenuli kao ja, iz akademije, pa korak po korak stigli ovdje. Velika je privilegija i jako sam ponosan na taj put. Nije lako dobiti priliku ovdje, posebno kada dolazite iz moje zemlje. Ali morate iskoristiti svoju priliku - komentirao je kako je došao do Engleske.

Foto: Scott Heppell

Hull je u posljednjoj utakmici poražen od Fullhama (1-0), ali na samom otvaranju sezone senzacionalno su pobijedili Manchester United, a onda i remizirali protiv Chelsea na Stamford Bridgeu (2-2). Remizirali su 'tigrovi' protiv Aston Ville i Evertona, a prvi poraz u PL nanio im je Newcastle (2-1).

- Jedan poraz i sad ćemo se predati? Odustati? Ne. Moramo pokušati napredovati - jasno je poručio te dodao:

- Po prirodi sam borac i nikada se neću predati. Bez obzira na to tko nam je protivnik, imat ćemo svoje prilike. Samo se moramo boriti, držati zajedno i pridržavati taktičkog plana.

Englezi su posebnu pažnju posvetili Jakirovićevoj taktici i obrani u formaciji 5-4-1 te brzoj tranziciji, a prema podacima Sky Sporta, Hull je najbrža momčad u tranziciji u Premier ligi.

- Odlučili smo igrati u jednom sustavu koji nam donosi stabilnost. Igramo mnogo hrabrije s loptom, s više odvažnosti i dobrim kretanjem. Uvijek smo na otprilike 30 do 35 posto, što je za mene potpuno normalno jer gledam druge utakmice i vidim bolje momčadi s više iskustva koje također imaju toliki posjed. Nije stvar u posjedu lopte, nego u tome što s njom radite.

Foto: Scott Heppell

Hrvatski trener suočava se i s brojnim ozljedama. Sky navodi da u Premier ligi samo Tottenham ima više nedostupnih igrača od Hulla, a tu se posebno ističe japanski veznjak Hidemasa Morita.

- Morita nam se priključio sredinom srpnja, a sada je listopad i dosad je možda odradio 10 do 12 zajedničkih treninga. Morita je vrlo dobar igrač, ali problem je njegova spremnost za utakmice - rekao je hrvatski trener.

Premier liga poznata je kao jedna od najbrutalnijih, a Jakirović je u razgovoru otkrio kako se nosi s pritiskom i engleskim medijima.

- Uvijek sam pozitivan i optimističan. Volim svoj posao. Nogomet je moj život. Ali na kraju dana to je samo sport. Ponekad je razočaravajuće, ali moramo uživati u svakoj utakmici jer je velika privilegija igrati u Premier ligi. Kakav pritisak? Kao što sam rekao, to je samo sport.

Jakirović je otkrio i poseban detalj, tetovaže trofeja koje je osvojio kao trener, ali rekao je kako neće raditi novu ukoliko Hull ostane u ligi.

- To su mi vrlo lijepe uspomene - rekao je.

Hull sljedeću utakmicu u PL igra sutra, u nedjelju od 15 sati kada na domaćem terenu dočekuju Brentford.