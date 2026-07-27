Jakirović: Dinamo će proći dalje, a iduća prepreka bit će još lakša

Uoči uzvratnog susreta Dinama i Thuna u 2. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, svoje je viđenje dao i bivši trener 'modrih' Sergej Jakirović. Aktualni strateg Hull Cityja smatra da zagrebačka momčad ima dovoljno kvalitete za prolazak dalje te vjeruje kako može napraviti dobar europski rezultat ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je | Video: 24sata/pixsell

- Dinamo mi izgleda dobro jer je momčad na okupu već godinu dana i vidi se uigranost. Za ozbiljne stvari potrebno je vrijeme, ništa se ne može napraviti preko noći. Vjerujem da će proći Thun jer mislim da ima kvalitetniju momčad. Isto tako vjerujem da može preskočiti i sljedeću prepreku. Čak mislim da će iduće pretkolo biti nešto lakše od ovog protiv Thuna. Nadam se da će uspjeti izboriti plasman u Europsku ligu, a onda je u play-offu sve otvoreno, rekao je Jakirović.

Foto: David Klein/REUTERS

Sergej Jakirović trenersku je karijeru započeo u Sesvetama, a potom je vodio Goricu, Maribor, Zrinjski Mostar i Rijeku. Najveći uspjeh u nacionalnom nogometu ostvario je na klupi Dinama, s kojim je u sezoni 2023./24. osvojio naslov prvaka Hrvatske i Hrvatski kup. Nakon odlaska iz Maksimira preuzeo je turski Kayserispor pa engleski Hull City s kojim je kroz doigravanje senzacionalno izborio Premier ligu.