Jakirović dobio novo pojačanje! U klub je stigao sjajni Šveđanin koji je nedavno napravio čudo

Hull City nastavlja slagati momčad za novu sezonu, a Sergej Jakirović odsad može računati na još jedno novo ime. Engleski premierligaš potvrdio je dolazak Elliota Strouda, 24-godišnjeg švedskog reprezentativca koji je posljednjih sezona ostavio odličan dojam u skandinavskoj zemlji.

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Stroud u Hull stiže iz Mjällbyja, kluba u kojem je proveo posljednje dvije i pol godine. Tamo je izrastao u jednog od nositelja momčadi, a njegov dolazak u Englesku predstavlja novi korak u karijeri. Može igrati na lijevoj strani, prvenstveno kao lijevi bek ili ofenzivniji krilni bek, što Jakiroviću daje dodatnu opciju u slaganju momčadi.

Foto: PATRIC SODERSTROM

Šveđanin iza sebe ima iznimno uspješno razdoblje. Mjällby je prošle godine ostvario najveći uspjeh u povijesti kluba osvajanjem švedskog prvenstva, a ove sezone stigao je i do trofeja u nacionalnom kupu. Stroud je pritom bio važan dio momčadi. Od dolaska 2023. godine skupio je više od 100 nastupa i zabio 26 golova.

Dobre predstave u klupskom nogometu otvorile su mu i vrata reprezentacije Švedske, a sada slijedi prvi angažman izvan Skandinavije. Iako je za njegove usluge interes pokazivala i Genoa, na kraju je posao zaključio Hull City.

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Prema ranijim informacijama Sky Sportsa, engleski klub za Strouda bi trebao izdvojiti oko tri milijuna funti (3,5 milijuna eura).

Za Jakirovića je njegov dolazak zanimljiv upravo zbog taktičke fleksibilnosti. Stroud može pokriti čitavu lijevu stranu terena, a u Hull dolazi u trenutku kada je klub izborio povratak u Premier ligu nakon pobjede u doigravanju Championshipa. Pred hrvatskim trenerom sada je zadatak prilagoditi momčad najvišoj razini engleskog nogometa, a švedski reprezentativac jedan je od polivalentnih rješenja.