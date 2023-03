Jakirović: Istra je favorit protiv nas! A suci u HNL-u prelako dijele kartone i to me nervira

Tko me dobro poznaje, ne treba ni pitati kakva su mi očekivanja. Sve je jasno: uvijek na pobjedu. Za našu Rijeku na terenu ćemo ostaviti i srce i dušu, kaže Niko Janković.

Prvi poraz arhiviran, slijedi derbi della Učka bez kartoniranih veznjaka Libera i Selahija te oporavljenika Mitrovića i Bogojevića koje se očekuje nakon reprezentativne pauze (od 27. kola, za mjesec dana kad 'bijeli' na Rujevici dočekuju Osječane).

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U petak se, dakle, ide na 'Drosinu' kod goropadne Istre (utakmica počinje u 17 sati), a danas su pred kamere sjeli šef struke Sergej Jakirović i mlada 'desetka, Niko Janković. Gorčinu promašenih zicera u prošlom kolu protiv Belupa pa onda i primljenog gola u smiraju susreta zbog vlastitog kiksa u obrani, mora se - ostaviti iza sebe. Zapravo je dobro da novi izazov dolazi ranije.

Nema vremena za 'plakanje' i razmišljanje o prvom proljetnom porazu, najbolji lijek za kikseve su: nove pobjede. Rijeka tradicionalno dobro prolazi u Puli, ali do pobjeda ama baš nikad nije dolazila lako jer derbi je uvijek derbi, a Istra je ove sezone baš - odlična. I igra i rezultat pulske momčadi su na, za HNL, europskoj razini.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Derbi della Učka uvijek je utakmica s jako puno utakmica i puno dinamike. Prvi put je ovo u zadnjih nekoliko godina da igramo u Puli, a Istra je ispred Rijeke na tablici. I oni su jako dobro ušli u drugi dio sezone. Dinamo, oni i mi smo osvojili najviše 'proljetnih' bodova. Sigurno će biti: jako zanimljivo! Mi ćemo napraviti sve da donesemo pozitivan rezultat kući. Istra igra jako dobro, doma su pobijedili i Hajduk i Osijek, Ante Erceg je latentna opasnost, a imaju još niz kvalitetnih igrača koji već godinama igraju u Istri. Koja je ispred nas na tablici, koja igra kući i koja je zato: favorit - priča Jakirović.

- Normalno da smo bili razočarani nakon poraza u prošlom kolu, utoliko više jer smo odigrali najbolju od šest proljetnih utakmica! Sve smo kontrolirali, a izgubili. Ali to je nogomet. Mene najviše ljuti što smo primili gol na postavljenu obranu. Nas devet iza lopte, a njih trojica i onda jedna dekoncentracija plus dobar ulazak Ante Crnca i... Poraz. Ništa, idemo dalje. Nije bilo euforije nakon serije pobjeda, nema drame nakon poraza. Slijedi nova šansa za dokazivanje u Puli.

Istra je još jedan izravni konkurent za europski plasman, bi li vas i bod na 'Drosini' zadovoljio?

- Kalkulacije mogu ići unedogled. Još je 13 kola do kraja, ja sam uvjeren da će se sve rješavati u četvrtom krugu, a mi tu imamo: dobar raspored. Nije dobro gubiti u izravnim dvobojima. Mi živimo za taj ulazak u Europu. S Istrom u Puli ne izgubiti sigurno bi bio dobar rezultat, ali mi smo Rijeka i živimo za: pobjede. Važna će biti i psihička stabilnost.

Rad kolege Garcije? Koliko će vaš trenerski duel s njim biti presudan?

- Lakše je pripremiti utakmicu protiv momčadi koja tri godine ima istog trenera. Naravno da se vidi kontinuitet rada kolege Garcije, povjerenje kluba u njega i očigledan napredak na planu igre i rezultata. Oni imaju manji pritisak što se plasmana na tablici tiče no vidi se jasna ideja u igri: kombinatorika i posjed, a opasni su i iz kontre. Neće se oni braniti sigurno. Njihov najveći forte je uigranost. Morat ćemo biti pravi u svim segmentima nogometne igre.

Nije mu baš najbolje legao termin derbija:

- Petak, 17 sati, to je malo čudan termin. Ne znam koliko će biti ljudi. Svugdje se igra nogomet za: gledatelje. Ako prodajemo proizvod moramo gledati da bude svima dostupan, da ljudi mogu doći na stadion. Pogotovo kad je derbi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mladi Matej Vuk nije igrao u Rijeci, a u Istri je standardan.

- Možda pritisak emocija i očekivanja. Nije to ništa čudno. Pa ne snađe se svatko u velikom klubu kao što je Rijeka! Vidim da u Istri igra solidno, a sigurno će u petak imati motiv više.

Liber i Selahi, dva veznjaka, imaju svaki po tri žuta kartona...

- Da, malo smo za ovu utakmicu u vezi 'skučeni', nemamo uobičajenu širinu. Prije utakmice s Belupom bilo nas je osam s dva žuta tako da sam i očekivao da će netko otpasti za Pulu, nije to ništa neuobičajeno. Imamo par varijanti, odlučit ćemo na dan utakmice. Je, i Mato Stanić bi vrlo lako mogao dobiti minutažu. Djouahra i Mitrović putuju s nama, dio su momčadi i želim da budu s momčadi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Često mijenjate jednog-dva igrača već na poluvremenu.

- Zbog straha od drugog žutog. U HNL-u ih suci prelako dijele i to me malo nervira. Selahi je dobio žuti jer je mahao rukom da je jedan aut bio za nas. I sudac ga je onda dosudio za nas, a njemu dao žuti. Nije trebao. Trebao je biti socijalno inteligentniji - rekao je šef riječke struke.

Jakirović najavljuje utakmicu punu emocija, a mladi veznjak Niko Janković ih je već - prepun:

- Ljepota nogometa i sporta je baš ovo radosno iščekivanje nove utakmice i nove šanse da se pobijedi. Kako se utakmica bliži srce kuca sve jače, stvara se pozitivni adrenalin. Tko me dobro poznaje, ne treba me ni pitati kakva su moja očekivanja za petak. Sve je jasno... Uvijek na pobjedu! Istra igra jako dobar nogomet i iznimno je borbena momčad. Mi smo izgubili u prošlom kolu od Slavena Belupa na vrlo bolan način. Imali više posjeda, stvorili bolje šanse. Na žalost, nije nas nagradilo nego smo još i dobili gol. Oni su imali više sreće, a nama je to još jedna motiv više da u derbiju della Učka na terenu ostavimo i srce i dušu za našu Rijeku. Istra je domaćin pa onda i favorit, ali nešto će se pitati i nas - rekao je Janković.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Istra je ove sezone četvrta momčad lige po učinku na domaćem terenu, a Rijeka druga momčad HNL-a što se uspjeha na gostovanjima tiče. Ako pak gledamo rezultate u drugom dijelu prvenstva Riječani su drugi s 13 osvojenih bodova (tek jedan manje od Dinama), a Istra treća s 11. Po svemu - derbi!

Ulaznice za riječke navijače prodaju se danas i u četvrtak od 16 do 20 sati te u petak 3. ožujka od 9 do 12 sati na zapadnim blagajnama na glavnom ulazu u trening kamp HNK Rijeka. Cijena ulaznice je 7,50 eura (56,51 kuna), a iz kluba naglašavaju kako prodaja ulaznica za gostujuću tribinu na sam dan utakmice na stadionu 'Aldo Drosina': neće biti. Ulaznice se mogu kupiti i online, na adresi www.ulaznice.hr/web/event/92/89

Najčitaniji članci