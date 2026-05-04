Jakirović je oduševio Engleze: Osjećao sam se kao Julije Cezar

Pravilo je jako čudno. U Turskoj sam nakon crvenog kartona morao provesti 15 minuta u posebnoj prostoriji, nakon čega sam mogao ići bilo gdje. A ovdje, u Engleskoj, ne smijem se dva sata vraćati na travnjak, rekao je Sergej Jakirović, koji se požalio na neobična pravila suspenzije u engleskom nogometu nakon što je ključnu utakmicu svog Hull Citya protiv Norwich Citya morao pratiti s tribina.

Hull je slavio 2-1 i izborio polufinale doigravanja za Premier ligu, gdje će igrati protiv Millwalla. U drugom polufinalu sastaju se Middlesbrough i Southampton, dok će se finale igrati na Wembley Stadiumu. Hrvatski trener za Hull Live, u sklopu Daily Maila, priznao je kako mu nije bilo lako gledati odlučujući susret s tribina zbog suspenzije zarađene protiv Leicester Citya. Posebno ga je iznenadila logika pravila.

Naime, iako nije smio biti na ili blizu travnjaka dva sata nakon utakmice, mogao je normalno održati govor prije susreta, na poluvremenu i nakon utakmice, kao i odraditi sve medijske obveze. U šali je dodao kako je praktički morao “izbjegavati suce” da ga ne primijete.

- Smijem se pridružiti momčadi na terenu tek dva sata nakon utakmice. To nevjerojatno pravilo trebalo bi se promijeniti. Bilo mi je teško zbog zabrane, ali sve je lakše kad pobijediš i izboriš doigravanje - rekao je Jakirović i opisao kako je doživio utakmicu iz svečane lože:

- Osjećao sam se kao Gaj Julije Cezar dok sam slavio, kao da sam direktor kluba.

Na kraju je dodatno pojasnio apsurd situacije...

- Smio sam držati govor prije utakmice i biti u svlačionici tijekom susreta, ali nakon kraja ne smijem na teren. Rekli su mi da me suci ne smiju vidjeti. Kako je njihova svlačionica odmah pored naše, morao sam se brzo kretati hodnikom da ih izbjegnem - zaključio je.