Obavijesti

Sport

Komentari 9
AVE, SERGEJ

Jakirović je oduševio Engleze: Osjećao sam se kao Julije Cezar

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Jakirović je oduševio Engleze: Osjećao sam se kao Julije Cezar
Foto: Profimedia

Smijem se pridružiti momčadi na terenu tek dva sata nakon utakmice. To nevjerojatno pravilo trebalo bi se promijeniti, rekao je Sergej Jakirović koji je utakmicu Hulla i Norwicha gledao s tribina

Admiral

Pravilo je jako čudno. U Turskoj sam nakon crvenog kartona morao provesti 15 minuta u posebnoj prostoriji, nakon čega sam mogao ići bilo gdje. A ovdje, u Engleskoj, ne smijem se dva sata vraćati na travnjak, rekao je Sergej Jakirović, koji se požalio na neobična pravila suspenzije u engleskom nogometu nakon što je ključnu utakmicu svog Hull Citya protiv Norwich Citya morao pratiti s tribina.

Hull je slavio 2-1 i izborio polufinale doigravanja za Premier ligu, gdje će igrati protiv Millwalla. U drugom polufinalu sastaju se Middlesbrough i Southampton, dok će se finale igrati na Wembley Stadiumu. Hrvatski trener za Hull Live, u sklopu Daily Maila, priznao je kako mu nije bilo lako gledati odlučujući susret s tribina zbog suspenzije zarađene protiv Leicester Citya. Posebno ga je iznenadila logika pravila.

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Naime, iako nije smio biti na ili blizu travnjaka dva sata nakon utakmice, mogao je normalno održati govor prije susreta, na poluvremenu i nakon utakmice, kao i odraditi sve medijske obveze. U šali je dodao kako je praktički morao “izbjegavati suce” da ga ne primijete.

MEDICINSKA SESTRA I ZNANSTVENICA FOTO Najveća Jakirova podrška. Tko je supruga bivšeg trenera Dinama koji lovi Premier ligu?
FOTO Najveća Jakirova podrška. Tko je supruga bivšeg trenera Dinama koji lovi Premier ligu?

- Smijem se pridružiti momčadi na terenu tek dva sata nakon utakmice. To nevjerojatno pravilo trebalo bi se promijeniti. Bilo mi je teško zbog zabrane, ali sve je lakše kad pobijediš i izboriš doigravanje - rekao je Jakirović i opisao kako je doživio utakmicu iz svečane lože:

- Osjećao sam se kao Gaj Julije Cezar dok sam slavio, kao da sam direktor kluba.

Hull City v Norwich City, EFL Sky Bet Championship, Football, MKM Stadium, Hull, UK - 02 May 2026
Foto: Profimedia

Na kraju je dodatno pojasnio apsurd situacije...

HRVATI U LOVU NA ELITU Jakirovićev Hull City u borbi za Premier ligu: Kad, gdje i protiv koga lovi najskuplji meč svijeta
Jakirovićev Hull City u borbi za Premier ligu: Kad, gdje i protiv koga lovi najskuplji meč svijeta

- Smio sam držati govor prije utakmice i biti u svlačionici tijekom susreta, ali nakon kraja ne smijem na teren. Rekli su mi da me suci ne smiju vidjeti. Kako je njihova svlačionica odmah pored naše, morao sam se brzo kretati hodnikom da ih izbjegnem - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026