Jakirović je preživio dramatičan sastanak, ostaje trener Dinama!

Sergej Jakirović ostaje trener Dinama, doznaju 24sata! Nakon teškog poraza od Lokomotive (0-3) Jakirović ipak nije potrošio zadnji kredit kod Dinamove uprave koja mu je dala podršku na sastanku u srijedu navečer.

Na Maksimiru su se u utorak prolomili zvižduci, s tribina se zaorilo 'Jakiroviću, odlazi'. Dinamo se pojačao u zimskim prijelaznom roku, dogovorili su i Josipa Brekala pa je sve propalo, ali 'modri' su izgledali nemoćno i bezidejno, baš kao i veći dio jesenskog dijela sezone.

Leđa mu je cijelo vrijeme čuvala predsjednica uprave kluba Vlatka Peras, a nakon sastanka vodstva u Maksimirskoj 128 priklonili su joj se i oni koji su prvotno bili za smjenu. Novi ispit već je u subotu, gostuje kod Istre 1961 u Puli i, jasno je, novog prava na kiks nema.

Trener Dinama je poslije utakmice preuzeo odgovornost za još jedan poraz, ali takve su riječi u sportskoj terminologiji - čiste floskule. I što to uopće znači? Jakirović je već nekoliko puta tijekom jeseni preuzeo odgovornost, a niti jednom svoj mandat nije upravi stavio na raspolaganje. Iako se gubilo od, kvalitetom Dinamu, nedoraslih momčadi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Prvo bih se ispričao svim navijačima Dinama, svima kojima Dinamo nešto znači, ovo nije ni blizu što smo htjeli. ovo je katastrofa, podbacili smo u svim segmentima igre. Da mi je rekao da ćemo poslije priprema ovako izgledati... Teški podbačaj, naša najgora večer - govorio je Jakirović na press-konferenciji nakon poraza od Lokomotive te spomenuo i potencijalne kazne za igrače.

- Šokiran sam. Naravno da me ovo sve dira, teško mi je. Nema tu opravdanja. Nije mi bitno jesmo li izgubili, izgubit ću još 500 utakmica u životu, ali način... to nije razina Dinama. Kazne igračima? Ne znam možete li njih kazniti, javit će se sve žive udruge, to je trik pitanje.

Gubio od Ballkanija, Gorice...

U dosadašnjih 25 utakmica ostvario je 15 pobjeda, tri remija i čak sedam poraza, uz gol-razliku 53-26. Gubio je Dinamo s Jakirovićem i od Ballkanija, Gorice, razbila ga je Sparta u Pragu i do zadnjeg kola strepio je za prolazak skupine Konferencijske lige, u konkurenciji Viktorije Plzen, Ballkanija i Astane.

Statistika Jakirovića u Dinamu

Foto: Sofascore za 24sata

Bez obzira na loše rezultate i još lošiju igru, kod Jakirovića često igraju "imena", pojedinci s "imenom i prezimenom", a ne oni koji su u najboljoj formi. Bez obzira što neki (Ristovski, Mišić, Baturina...) ni izbliza ne pružaju dovoljno. Jakirović će na gostovanje na Aldo Drosini otići bez Mišića (tri žuta kartona), u sastav će ući Sučić. No, glavno je pitanje može li pokrenuti Dinamo.