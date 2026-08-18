Jakirović je zadnji trener koji je Dinamo uveo u Ligu prvaka. Evo što je poručio prije Vikinga

Dinamo na Maksimiru večeras u 21 sat dočekuje norveški Viking u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.

'Modri' su na zadnjoj stepenici do ulaska u Ligu prvaka, a uzvratna utakmica igra se sljedeće srijede u Stavangeru.

Dinamo bori za Ligu prvaka, a Hull City se sprema za otvaranje Premiershipa ovog vikenda protiv Manchester Uniteda. Hullov trener Sergej Jakirović nije propustio zaželjeti Dinamu sreću protiv Vikinga.

- Sretno i večeras! - poručio je Jakirović uz grb Lige prvaka i emotikon plavog srca.

Foto: instagram

Jakirović je Dinamo preuzeo u kolovozu 2023. nakon odlaska Igora Bišćana. Na Maksimir je stigao iz Rijeke i već nekoliko dana nakon preuzimanja momčadi debitirao pobjedom 3-1 protiv praške Sparte u play-offu Europa lige.

Najveći uspjeh ostvario je u sezoni 2023./24. Dinamo je pod njegovim vodstvom nadoknadio veliki zaostatak u prvenstvu, osvojio naslov prvaka, a potom svladao Rijeku u finalu Hrvatskog kupa i kompletirao dvostruku krunu.

On je zadnji trener koji je Dinamo uveo u Ligu prvaka u sezoni 2024./2025., kad je u play-offu izbacio Karabah. No, dobio je otkaz nakon katastrofalnog poraza 9-2 od Bayerna u 1. kolu.

