Jakirović nakon debakla: Ovo je katastrofa! Želim se ispričati svim navijačima Dinama...

Sergej Jakirović je uoči priprema najavljivao ubojitiji i moćniji Dinamo koji će i ove sezone osvojiti naslov prvaka, ali ono što je dočekalo navijače 'modrih' u nastavku sezone baš i nije obećavajuće.

Dinamo je teško nastradao na Maksimiru u prvoj utakmici u 2024. godini, Lokomotiva je slavila 3-0 na krilima senzacionalnog Duje Čopa koji je utrpao tri gola svojoj bivšoj momčadi.

Zvižduci su se prolomili Maksimirom, a s tribina se zaorilo 'Jakiroviću, odlazi'. Dinamo se pojačao u zimskim prijelaznom roku, trebao bi uskoro doći i Josip Brekalo, ali situacija je jako teška. Modri su izgledali nemoćno i bezidejno, baš kao i veći dio jesenskog dijela sezone. Može li Jakir probuditi momčad?

'Bit će korekcija u momčadi, ovo nema smisla!'

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Dinama se tužan i razočaran pojavio pred novinarima nakon šokantnog poraza.

- Prvo bih se ispričao svim navijačima Dinama, svima kojima Dinamo nešto znači, ovo nije ni blizu što smo htjeli. ovo je katastrofa, podbacili smo u svim segmentima igre. Da mi je rekao da ćemo poslije priprema ovako izgledati... Teški podbačaj, naša najgora večer, čestitam Lokomotivi na dobroj i efikasnoj utakmici - rekao je Jakirović.

Kako tumačite ovakav ulazak u utakmicu?

- Prve dvije akcije smo mi imali, pa onda šok. Primili smo dva gola, imali smo neshvatljive reakcije, čak i cijelu utakmicu. Preuzimam odgovornost, ja sam taj istureni, nemam problema s tim. Moram analizirati utakmicu, iskreno popričati, ovo nema smisla. Ima puno do kraja, ali moramo pokazati kvalitetu. Mentalno stanje mora biti bolje. Ništa nije ukazivalo na ovo. Da nam se ovo dogodilo jesenas OK, ali ovo mi je sada velika nepoznanica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Otkad sam došao inzistiram na udarcima izvana, imamo igrače s takvim odlikama. Imali smo prilika za otvoreni udarac, to nismo radili, tu smo podbacili - poručio je Sergej Jakirović, pa na pitanje o nastupu Živkovića jasno poručio:

- Živković? Ma on sigurno igra sljedeću utakmicu. Izvadio sam ga zbog kartona, imao je još nekih startova. Vjerujem mu i stajem iza njega.

'Hoćemo li kazniti igrače? Javit će se sve udruge'

Navijači su bili prilično kritični na kraju utakmice.

- Ne zamjeram nikome ništa. Ljudi vole Dinamo, vole gledati momčad koja daje sve od sebe, njihovo je pravo iskazati nezadovoljstvo. Ljuti me da ne punimo kazneni prostor. Ako smo već izolirali bokove, igrači ne smiju stajati daleko od gola.

Navijači su na kraju vikali "Jakire odlazi"?

- Na to ne mogu odgovoriti.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Jeste li ljuti na svoje igrače? Na njihovu nonšalanciju, čak i demotiviranost na terenu?

- Volio bih da je bilo bolje, znam kakvu oni imaju kvalitetu. To su veliki profesionalci, čudne su mi neke reakcije. Ona Špikića prije zadnjeg gola... meni je to neshvatljivo...

Djelujete šokirano...

- Jesam, šokiran sam. Naravno da me ovo sve dira, teško mi je. Nema tu opravdanja. Nije mi bitno jesmo li izgubili, izgubit ću još 500 utakmica u životu, ali način... to nije nivo Dinama. Kazne igračima? Ne znam možete li njih kazniti, javit će se sve žive udruge, to je trik pitanje.

Kako su igrači reagirali u svlačionici? Što ste im rekli na poluvremenu?

- Nisam bio u svlačionici, došao sam odmah pred vas. Na poluvremenu što sam im rekao? To nije nivo Dinama, moramo se dignuti 100 posto, svi do jednoga. Nešto smo pokušali, ali nije išlo. Morat će biti korekcija u budućnosti unutar momčadi, velikih korekcija. Bit ću pametniji kad odgledam utakmicu još jednom.

Je li sada Hajduk glavni favorit za naslov prvaka?

- Hajduk je prvi, oni imaju tu veliku prednost, sigurno da će ju braniti. Tu je i Rijeka, bit će puno derbija do kraja sezone. U svakoj utakmici će trebati dati više.