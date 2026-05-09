Jakirović nakon remija: 'Bilo je nevjerojatno, hvala navijačima'

U prvoj polufinalnoj utakmici Hull City i Millwall su pred 24.623 gledatelja na stadionu MKM odigrali opreznih 0-0. Uzvrat je u Londonu 11. svibnja, a pobjednik će igrati u finalu na Wembleyju protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.

- Bila je to očekivana utakmica, vrlo teška, borba za svaku loptu, svaki dvoboj na tlu, u zraku. U drugom poluvremenu smo krenuli jako dobro, pritiskali smo ih, ali nažalost, nismo zabili. Na kraju, to je pošten rezultat, kao što sam rekao u četvrtak, ništa se neće odlučiti u prvoj utakmici - rekao je Jakirović.

- Bilo je jako bučno i jako posebno. Vrlo posebno, ove posljednje dvije utakmice su bile nevjerojatne. Hvala navijačima - zahvalio je publici.

Također je i objasnio svoju odluku o sastavu.

- Razmišljao sam da ćemo imati više igrača na krilima. Više izolacije jedan na jedan, ali posebno u prvom poluvremenu smo bez ikakvog razloga udarali loptu okolo, tako da moramo biti bolji s loptom, bolji u posjedu, više riskirati da bismo bili zadovoljni loptom. To je nešto što moramo poboljšati za uzvratnu utakmicu - poručio je šef 'tigrova'

Jakirović se osvrnuo i na poništeni gol Millwalla u završnici susreta.

- Bio je to jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj - zaključio je.