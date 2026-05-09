Obavijesti

Sport

Komentari 4
BORBA ZA PREMIER LIGU

Jakirović nakon remija: 'Bilo je nevjerojatno, hvala navijačima'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jakirović nakon remija: 'Bilo je nevjerojatno, hvala navijačima'
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Trener Hull Cityja, Sergej Jakirović pohvalio je navijače 'tigrova' nakon prvog susreta polufinala doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu protiv Millwalla koji je završio bez golova

Admiral

U prvoj polufinalnoj utakmici Hull City i Millwall su pred 24.623 gledatelja na stadionu MKM odigrali opreznih 0-0. Uzvrat je u Londonu 11. svibnja, a pobjednik će igrati u finalu na Wembleyju protiv boljeg iz susreta SouthamptonaMiddlesbrougha.

PLAY-OFF ZA PREMIER LIGU Hull City - Millwall: 0-0 'Tigrovi' bez gola, ali još uvijek s nadom pred uzvrat u ponedjeljak
Hull City - Millwall: 0-0 'Tigrovi' bez gola, ali još uvijek s nadom pred uzvrat u ponedjeljak

- Bila je to očekivana utakmica, vrlo teška, borba za svaku loptu, svaki dvoboj na tlu, u zraku. U drugom poluvremenu smo krenuli jako dobro, pritiskali smo ih, ali nažalost, nismo zabili. Na kraju, to je pošten rezultat, kao što sam rekao u četvrtak, ništa se neće odlučiti u prvoj utakmici - rekao je Jakirović.

- Bilo je jako bučno i jako posebno. Vrlo posebno, ove posljednje dvije utakmice su bile nevjerojatne. Hvala navijačima - zahvalio je publici.

Također je i objasnio svoju odluku o sastavu.

ANKETA: TREBA LI GA ZVATI? Adrian Segečić dobio nagradu u Championshipu! Hoće li ići na SP
Adrian Segečić dobio nagradu u Championshipu! Hoće li ići na SP

- Razmišljao sam da ćemo imati više igrača na krilima. Više izolacije jedan na jedan, ali posebno u prvom poluvremenu smo bez ikakvog razloga udarali loptu okolo, tako da moramo biti bolji s loptom, bolji u posjedu, više riskirati da bismo bili zadovoljni loptom. To je nešto što moramo poboljšati za uzvratnu utakmicu - poručio je šef 'tigrova'

Jakirović se osvrnuo i na poništeni gol Millwalla u završnici susreta.

- Bio je to jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...
FILMSKA PRIČA

FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...

Federico Valverde našao se u centru skandala zbog tučnjave sa suigračem Aurelienom Tchouaménijem. Ipak, ovo mu nije prvi put da koristi šake, prije nekoliko godina udario je suparnika koji ga je provocirao
TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu
GALERIJA IZ RIMA

TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu

Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri protiv Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Srpski tenisač pokazao je klasu i nasmijan otišao s terena, a prije toga čestitao je Hrvatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026