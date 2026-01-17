Obavijesti

Sport

Komentari 2
SLAVILI U GOSTIMA

Jakirović nastavlja sjajan niz u Hull Cityju: Ostvarili su važnu pobjedu u borbi za Premiership

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Jakirović nastavlja sjajan niz u Hull Cityju: Ostvarili su važnu pobjedu u borbi za Premiership
Foto: Profimedia

Ovo je važna pobjeda za Jakirovića i njegove igrače jer su se približili pozicijama koje vode u doigravanje za Premiership. Hull u posljednjih osam utakmica ima čak šest pobjeda

Admiral

Sergej Jakirović nastavlja fantastičnu niz u Engleskoj, njegov Hull City slavio je u gostima kod favoriziranog Southamptona 2-1. Tako se Hull City sada nalazi na petom mjestu Championshipa s 44 bodova. 

Momčad Sergeja Jakirovića od početka je djelovala organizirano, čvrsto i taktički zrelo što dokazuje njegov utjecaj u klubu u koji je došao ljetos. Gosti su poveli u 20. minuti susreta kada je zabio Kyle Joseph, a prije odlaska na predah pri kraju prvog poluvremena prednost je u 34. minuti povećao Charlie Hughes. Domaćini su u drugom poluvremenu u 71. minuti smanjili zaostatak na 2-1 preko Stewarta. 

Ovo je važna pobjeda za Jakirovića i njegove igrače jer su se približili pozicijama koje vode u doigravanje za Premiership. Hull u posljednjih osam utakmica ima čak šest pobjeda i pokazuju se kao jedno od najvećih iznenađenja. Ako Jakirović nastavi ovako uspješan niz, borba za Premier ligu ne bi bila nemoguća misija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026