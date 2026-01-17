Jakirović nastavlja sjajan niz u Hull Cityju: Ostvarili su važnu pobjedu u borbi za Premiership

Sergej Jakirović nastavlja fantastičnu niz u Engleskoj, njegov Hull City slavio je u gostima kod favoriziranog Southamptona 2-1. Tako se Hull City sada nalazi na petom mjestu Championshipa s 44 bodova.

Momčad Sergeja Jakirovića od početka je djelovala organizirano, čvrsto i taktički zrelo što dokazuje njegov utjecaj u klubu u koji je došao ljetos. Gosti su poveli u 20. minuti susreta kada je zabio Kyle Joseph, a prije odlaska na predah pri kraju prvog poluvremena prednost je u 34. minuti povećao Charlie Hughes. Domaćini su u drugom poluvremenu u 71. minuti smanjili zaostatak na 2-1 preko Stewarta.

Ovo je važna pobjeda za Jakirovića i njegove igrače jer su se približili pozicijama koje vode u doigravanje za Premiership. Hull u posljednjih osam utakmica ima čak šest pobjeda i pokazuju se kao jedno od najvećih iznenađenja. Ako Jakirović nastavi ovako uspješan niz, borba za Premier ligu ne bi bila nemoguća misija.