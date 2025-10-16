Jakirović otkrio što mu je rekao Kompany nakon poraza 9-2 od Bayerna: 'Sad sam se naježio...'

Sergej Jakirović je u Dinamo stigao iz Rijeke 2023. godine te je s "modrima" osvojio naslov, a za njega koban poraz na klupi Dinama bio je debakl njegove momčadi protiv Bayerna u Ligi prvaka gdje je bavarski div "pregazio" Dinamo 9-2. Prije te utakmice dogodio se i poraz od Hajduka te se uprava Dinama odlučila za smjenu Dinama. O doživljaju s te utakmice pričao je u emisiji "Druga strana medalje" na kanalu MAXSport.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Najveća fora bila je kad je nakon utakmice stigao GPS-izvještaj nakon Bayerna. Ljudi su bili rakete, u svemu su bili triput bolji. Realno, kad pogledaš utakmicu, mogli smo primiti i petnaest golova. Meni je smiješno kad slušam svoje kolege koji objašnjavaju u studijima ili privatno... Ljudi, jeste li vi normalni? Pa ne mogu ja to vama objasniti kad vi niste bili na tom nivou - rekao je Jakirović pa nastavio:

- Ja vidim s klupe neki prostor koji nije branjen, ali ga vidi i Thomas Muller i spusti tamo loptu. No, i danas se naježim kad se sjetim osjećaja kad smanjujemo na 3-1, pa na 3-2, budi ti se nada, Pjaca ima šansu za 3-3... S druge strane, kao da smo ih naljutili.

Nakon toga je ispričao kako je izgledao razgovor s trenerom Bayerna, Vincentom Kompanyjem, nakon utakmice:

- Kompany mi je nakon utakmice rekao: 'Čestitam na velikom uspjehu i ulasku u Ligu prvaka.' Kad je krenuo prema meni, rekao sam mu: 'Ne znam je li razlika stvarno tolika', i pokazao na semafor. On mi je još jednom čestitao i dodao da je prije tri mjeseca ispao s Burnleyjem u Championship. Naježim se sad kad to pričam. Oraspoložio me malo koliko god mi je bilo teško. Teško je, puno je 9:2, o čemu pričamo? Ja sam kriv, ja ću preuzeti sve na sebe, ali ja ne igram. Ne znam kako da vam to objasnim. Mi si utvaramo da nešto možemo promijeniti, ali ne možeš - rekao je Jakirović.

Nakon Dinama Jakirović je otišao u Kayserispor gdje se zadržao pet mjeseci te ostavio klub u najelitnijem rangu natjecanja. Zatim je stigao poziv Hull Cityja iz engleskog Championshipa što je bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama prihvatio te se nalazi na 15. mjestu s 12 bodova.