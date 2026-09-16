Jakirović: Povratak u Dinamo? Gledam više prema Unitedu...

Sergej Jakirović odlično je krenuo u Premiershipu. Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice s Hullom je uoči sezone bio prvi favorit za ispadanje, no njegova se momčad prometnula u jedno od najvećih iznenađenja prvenstva. Nakon četiri kola Hull i dalje ne zna za poraz, a tek je u posljednjem susretu primio prvi gol. Sjajni rezultati donijeli su Jakiroviću i nagradu za najboljeg trenera u rujnu, čime je postao prvi Hrvat koji je osvojio to prestižno priznanje i tek treći trener u Hullovoj povijesti kojemu je to pošlo za rukom.

Iako je sada posvećen radu u najjačoj ligi na svijetu, Jakirović i dalje pozorno prati zbivanja u HNL-u. Tako je komentirao i navode da su dani Marija Kovačevića na klupi Dinama odbrojeni.

- Čovjek je izgubio utakmicu nakon deset mjeseci, smiješno je da ga se propitkuje. Gledam ovdje, ljudi uđu u pet poraza u nizu i nitko ništa ne pita. Ide se dalje. U Dinamu nikad nema mira. Već sam rekao, mira imaš do iduće utakmice - rekao je Jakirović u razgovoru s Borisom Jovičićem za RTL.

Osvrnuo se i na mogućnost da se jednog dana vrati na Maksimir.

- Ja gledam prema Manchester Unitedu. Nikad ne reci nikad, ali mogu ovako reći - bio bih kod kuće. Tamo sam radio, meni je tamo bilo dobro. Takva je pozicija, nikome ništa ne zamjeram. Ja više gledam ovdje da dođem do najvećih klubova jer smatram da treba sanjati.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije nego što je Jakirović počeo nizati uspjehe u Premiershipu, put mu je utabao sadašnji hrvatski izbornik Slaven Bilić, koji je tijekom trenerske karijere vodio West Ham i West Bromwich Albion.

- Slaven je dobar trener, ima sjajan odnos s igračima. Kad se ovdje spomenu West Brom i West Ham, Slaven je uvijek među prva tri. Uvijek je opcija. Naravno, sada je izbornik Hrvatske. Želim mu puno zdravlja, sreće i živaca jer je narod takav i sada očekuje. Zlatko Dalić osvojio je sve živo pa na kraju ispada da čovjek nije ništa napravio. Meni je to smiješno, uopće nismo svjesni što je to. Englezi bi dali sve da osvoje medalju. Da su u polufinalu, to im je već "vau". Evo, sada kada Zlatko krene pobjeđivati u Emiratima, reći će: "To je to." Ali tako je to kod nas - zaključio je Jakirović.