Jakirović: Probudite me, ovo je san. Moja filozofija? Ne mislim da ću imati 500 milijuna eura

Do jučer sam ih gledao na televiziji, sad pričam s njima prije i poslije utakmice, to su jednostavni ljudi i to je formula za uspjeh, priča hit hrvatski trener Sergej Jakirović koji je senzacionalno započeo sezonu sa svojim Hull Cityjem. "Tigrovi" su četvrtoplasirana momčad Premier lige nakon četiri odigranih kola s osam osvojenih bodova.

Jakirović je prošle sezone nadmašio sva očekivanja i odveo Hull u prvi rang engleskog nogometa, gdje je već uzimao bodove Manchester Unitedu, Chelseaju i Aston Villi. U gostovanju na RTL-u objasnio je kako je pripremio svoju momčad za te podvige.

- Lakše se igračima nabrijati na Chelsea nego obrnuto. Vodio sam ja i Rijeku i Dinamo i Zrinjski i onda neke utakmice moraš više motivirati. Moraš znati da ćeš u nekim trenucima biti dominantan jer većinom smo podređeni što nama nije problem jer smo podređeni bili u Championshipu. Vidim da je Coventryju i Ipswichu sada problem jer su oni bili dominantni. Tajna je što za nogomet moraš imati momčad. To je kao puzzla koju slažeš. To je 11 glava, uvijek pokušavamo da svi misle isto i netko će iskočiti.

Foto: Lee Smith

Smatra kako je jednostavnost često zaboravljena vrlina u vrhunskom nogometu.

- Mene su pitali prije godinu dana koja je moja filozofija. Moja je filozofija prilagoditi se profilima igrača. Ne umišljam si da ću imati 500 milijuna i dovoditi igrače koji će igrati kako želim. Jednostavnost je vrlina. Od nogometa se danas radi znastvena fantastika, ali on je jednostavan.

Jakirović je proglašen trenerom mjeseca u Premier ligi.

- To je nestvarno ponosan sam na nagradu. Probudite me, ovo je san. Samo biti u tom društvu (trenera kao što su Arteta, Alonso, Maresca, op. a.) je san, a tek pobijediti. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez igrača koji sve ideje pretvaraju u djelo.