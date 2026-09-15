Obavijesti

Sport

Komentari 4
RASTURA U ENGLESKOJ

Jakirović: Probudite me, ovo je san. Moja filozofija? Ne mislim da ću imati 500 milijuna eura

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Jakirović: Probudite me, ovo je san. Moja filozofija? Ne mislim da ću imati 500 milijuna eura
4
Foto: Lee Smith
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lakše se igračima nabrijati na Chelsea nego obrnuto. Vodio sam ja i Rijeku i Dinamo i Zrinjski i onda neke utakmice moraš više motivirati, rekao je Jakirović

Admiral

Do jučer sam ih gledao na televiziji, sad pričam s njima prije i poslije utakmice, to su jednostavni ljudi i to je formula za uspjeh, priča hit hrvatski trener Sergej Jakirović koji je senzacionalno započeo sezonu sa svojim Hull Cityjem. "Tigrovi" su četvrtoplasirana momčad Premier lige nakon četiri odigranih kola s osam osvojenih bodova.

Jakirović je prošle sezone nadmašio sva očekivanja i odveo Hull u prvi rang engleskog nogometa, gdje je već uzimao bodove Manchester Unitedu, Chelseaju i Aston Villi. U gostovanju na RTL-u objasnio je kako je pripremio svoju momčad za te podvige.

PROFA RASTURA Navijači Hull Cityja u deliriju zbog novog Jakirovićevog čuda: 'Osvojit ćemo Premier ligu!'
Navijači Hull Cityja u deliriju zbog novog Jakirovićevog čuda: 'Osvojit ćemo Premier ligu!'

- Lakše se igračima nabrijati na Chelsea nego obrnuto. Vodio sam ja i Rijeku i Dinamo i Zrinjski i onda neke utakmice moraš više motivirati. Moraš znati da ćeš u nekim trenucima biti dominantan jer većinom smo podređeni što nama nije problem jer smo podređeni bili u Championshipu. Vidim da je Coventryju i Ipswichu sada problem jer su oni bili dominantni. Tajna je što za nogomet moraš imati momčad. To je kao puzzla koju slažeš. To je 11 glava, uvijek pokušavamo da svi misle isto i netko će iskočiti.

Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Lee Smith

Smatra kako je jednostavnost često zaboravljena vrlina u vrhunskom nogometu.

- Mene su pitali prije godinu dana koja je moja filozofija. Moja je filozofija prilagoditi se profilima igrača. Ne umišljam si da ću imati 500 milijuna i dovoditi igrače koji će igrati kako želim. Jednostavnost je vrlina. Od nogometa se danas radi znastvena fantastika, ali on je jednostavan. 

'PROFA' JAKIROVIĆ FOTO Najveća Jakirova podrška. Tko je supruga bivšeg trenera Dinama koji je hit Premier lige?
FOTO Najveća Jakirova podrška. Tko je supruga bivšeg trenera Dinama koji je hit Premier lige?

Jakirović je proglašen trenerom mjeseca u Premier ligi.

- To je nestvarno ponosan sam na nagradu. Probudite me, ovo je san. Samo biti u tom društvu (trenera kao što su Arteta, Alonso, Maresca, op. a.) je san, a tek pobijediti. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez igrača koji sve ideje pretvaraju u djelo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
STIGAO JE NOVI

FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri, prvoj u suradnji s Adidasom
Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...
VEZNJAK MILANA

Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...

Modrić je pod kritikama nakon remija s Lazijom, ali talijanski novinar Pellegatti ga brani i krivnju prebacuje na momčad i Amorima; bez kretanja nema ni igre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026