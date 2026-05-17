Jakirović se obratio navijačima: 'Otpisivali su nas, ali sad živimo naš san. Neka bude što bude...'

Sergej Jakirović na korak je do raja. Njegov Hull City samo jedna utakmica dijeli do ulaska u Premier ligu. Finale svih finala, najskuplja utakmica na svijetu koja će se igrati na Wembleyu. Protivnik bi trebao biti Southampton, ali nakon afere špijuniranja još nije sasvim sigurno hoće li tako biti. Finale doigravanja za Premier ligu na rasporedu je, za sada, 23. svibnja u 17 sati, a ovih dana znat će se što će biti sa Southamptonom. Uoči spektakla, Jakirović se obratio navijačima.

"Dragi Tigrovi,

iako se okolnosti oko finala razvijaju čudne okolnosti, želim vam reći nekoliko riječi. Znam da sam u ovaj klub došao tiho, bez velike pompe, baš kao mnogo puta prije u životu. Ali ove sezone, još od onog prvog gostovanja u Coventryju, svi zajedno živimo naš zajednički san. Otpisivali su nas i podcjenjivali, ali nikada nismo izgubili duh koji nas je doveo do ovog velikog finala.

Što god se dogodilo na Wembleyu tijekom tih 90 ili 120 minuta borbe, želim da dišemo kao jedno, baš kao što smo to činili tijekom cijele ove nevjerojatne sezone! A onda, neka bude što bude. Que sera, sera", napisao je na Instagramu.

Upravo te čudne okolnosti koje Jakirović spominje su stanje oko Southamptona. Podsjetimo, Middlesbrough je optužio Southampton da je poslao analitičara da špijunira njihov trening. Špijun je navodno parkirao kod golf kluba, prošetao nekoliko stotina metara do vrha malog brda s kojeg se pruža savršen, nesmetan pogled na trening terene. Ugledalo ga je osoblje Middlesbrougha i krenulo prema njemu, a on je počeo bježati. Ipak, uhvatile su ga kamere pa je slučaj prijavljen.

Southampton je u dvomeču dobio Middlesbrough, ali ostaje pitanje hoće li on biti u finalu. Hull City je izbacio Millwall sjajnom utakmicom na gostovanju gdje su "tigrovi" slavili 2-0.