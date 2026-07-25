Jakirović se oglasio oko Fruka i Pašalića: Ako postoji šansa da ih dovedem, onda ću ih i dovesti

Sergej Jakirović uspješno je otvorio pripremni dio sezone na klupi Hull Cityja. Njegova je ekipa u slovenskom Kidričevu uvjerljivo svladala turski Konyaspor rezultatom 3-0 te na najbolji način započela niz prijateljskih utakmica uoči povratničke sezone u Premier ligi. Nakon utakmice odradio je intervju za Novu TV u kojem je komentirao momčad, dolazak HNL-ovaca i Slavena Bilića.

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Jesu li se dojmovi slegli nakon sjajne prošle sezone?

- Volio bih da odmor i snovi još traju, ali takav je posao. Tu i tamo su mi se slegnuli dojmovi, još m imalo prepričavamo to, ali krenula je nova sezona, nove pripreme. Veliki su izazovi ispred nas u Premiershipu koji je najbolja liga na svijetu s najboljim igračima. Teško će biti i postoje recepti koje mi trebamo slijediti i stvar je ulaganja naravno. Tu se vrte transferi od 50-60 milijuna eura, ali mi ćemo pokušati uz pametno ulaganje i dovođenje potencijala koji nam mogu pomoći u budućnosti napraviti dobru selekciju.

Prvo kolo i stiže vam moćni Manchester United?

- Meni je to super. Nekako vjerujem da sve velike ekipe poput Uniteda imaju spor ulazak u sezonu. Svjetsko prvenstvo, nedovoljno odmora, razočaranje... Oni su naravno favorit, mi igramo doma i pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo. Imat ćemo plan kako i što. Imamo iskustvo iz FA Kupa protiv Chelseaja i znamo kako to izgleda. U biti, svaka greška na tim utakmicama ti je gol. Idemo utakmicu po utakmicu, nema laganog susreta u Premier ligi.

Foto: David Klein/REUTERS

S obzirom da smatrate kako ste podređeni, hoćete li taktiku mijenjati ovisno o susretu?

- Tako nekako, mi smo i u Championshipu pokazali da smo pragmatični i prilagodljivi i izvući maksimum iz svojih igrača i osjetiti protivnika. U našim suparnicima iza utakmice rekli su nam da smo nepredvidljivi jer mijenjamo prekide u fazi obrane i napada, način otvaranja i idemo iz utakmice u utakmicu, skautiramo protivnika i gledamo kako da smanjimo njihovu kvalitetu i istaknemo naše vrline.

U medijima se spominje potencijalni dolazak Fruka i Pašalića, vaših bivših igrača u Rijeci.

- To su kvalitetni igrači i hrvatski reprezentativci. To je važno ako dolaze u ovakvu ligu. Marco je pokazao to na SP-u kako se može nositi s najjačima. U klubu imamo konsenzus i ja poštujem hijerarhiju zapovjednog lanca, hajdemo reći od gazde do sportskog direktora, tako da moramo se mi svi usuglasiti. Kad ja spomenem nekog igrača, to najčešće bude bomba u medijskom eteru. Poznajem jako dobro te momke i ako postoji mogućnost da im mogu pomoći i da ih dovedem, ja ću ih dovest. Znam što mogu i da će dati sve od sebe za mene.

Kako komentirate dolazak Slavena Bilića i odlazak Zlatka Dalića s pozicije izbornika Hrvatske.

- Jako dobar potez predsjednika Kustića. Slaven ima ogromno iskustvo, bio je već na toj funkciji gdje je napravio smjenu generacija. Prezentirao je jedan dobar i kvalitetan nogomet. Izbornik Dalić je ostavio previsoku letvicu i očekivanja su nadrealna. No, to je nova energija, nova imena i uvijek se netko oprosti iza velikih natjecanja. Vjerujem da će Slaven to sve dobro posložiti.

Jeste gledali Svjetsko prvenstvo?

- Jako malo, ubile su me satnice. Namjestim se na početku da gledam pa se probudim u 80. minuti utakmice. Gledao sam što sam mogao, pogotovo Hrvatsku. Žao mi je zbog utakmice s Portugalom i one situacije na kraju susreta. Sve ovo ostalo, Španjolska je sasvim zasluženo osvojila Svjetsko prvenstvo.