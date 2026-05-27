Sport

BIVŠI TRENER 'MODRIH'

Jakirović: Svi smo prolazni, a Dinamo ostaje. Da nisam otišao u Tursku, ne bi bilo Engleske!

Piše Luka Tunjić,
Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš ovako uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu i nastupati u Ligi prvaka, poručio je 'profa'

Nevjerojatan podvig ostvario je hrvatski stručnjak Sergej Jakirović (49). Iako su mnogi analitičari njegovom Hull Cityju prošlog ljeta predviđali borbu za ostanak, "profa" je odveo "tigrove" u Premier ligu. I to unatoč zabrani dovođenja igrača. 

Podsjetimo, Jakirovićev Hull izborio je doigravanje šestim mjestom u Championshipu. U polufinalu doigravanja odmjerio je snage protiv Millwalla, a u finalu, koje se igralo na kultnom Wembleyju, pobijedio je Middlesbrough te osigurao promociju i ogroman novac svojem klubu.

Jakirović se vratio u Hrvatsku, a u razgovoru za RTL otkrio je dojmove nakon ogromnog uspjeha.

- Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš ovako uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu, nastupati u Ligi prvaka, ali... Nakon Dinama sam dosta riskirao. Išao sam izaći na tržište, da nisam otišao u Tursku, vjerojatno nikad ne bih otišao u Englesku. Moj gazda je iz Istanbula. Nismo mogli dovoditi nikoga osim otpisanih igrača - poručio je Jakirović.

Neki navijači Dinama i dalje ga se rado sjećaju, a Jakirović se ponosi na svoj mandat na Maksimirskoj 128.

- Ponosan sam na posao koji sam napravio u Dinamu. Mi smo svi prolazni, Dinamo ostaje. Dinamo je uvijek Dinamo, puno navijača, moraš uvijek pobjeđivati. Ponosan sam na sve i pogotovo na uvjete u koje sam došao. Bilo je vanjskih utjecaja. ali i to je Dinamo i jačanje mentaliteta."

