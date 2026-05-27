Jakirović: Svi smo prolazni, a Dinamo ostaje. Da nisam otišao u Tursku, ne bi bilo Engleske!

Nevjerojatan podvig ostvario je hrvatski stručnjak Sergej Jakirović (49). Iako su mnogi analitičari njegovom Hull Cityju prošlog ljeta predviđali borbu za ostanak, "profa" je odveo "tigrove" u Premier ligu. I to unatoč zabrani dovođenja igrača.

Podsjetimo, Jakirovićev Hull izborio je doigravanje šestim mjestom u Championshipu. U polufinalu doigravanja odmjerio je snage protiv Millwalla, a u finalu, koje se igralo na kultnom Wembleyju, pobijedio je Middlesbrough te osigurao promociju i ogroman novac svojem klubu.

Jakirović se vratio u Hrvatsku, a u razgovoru za RTL otkrio je dojmove nakon ogromnog uspjeha.

- Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš ovako uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu, nastupati u Ligi prvaka, ali... Nakon Dinama sam dosta riskirao. Išao sam izaći na tržište, da nisam otišao u Tursku, vjerojatno nikad ne bih otišao u Englesku. Moj gazda je iz Istanbula. Nismo mogli dovoditi nikoga osim otpisanih igrača - poručio je Jakirović.

Neki navijači Dinama i dalje ga se rado sjećaju, a Jakirović se ponosi na svoj mandat na Maksimirskoj 128.

- Ponosan sam na posao koji sam napravio u Dinamu. Mi smo svi prolazni, Dinamo ostaje. Dinamo je uvijek Dinamo, puno navijača, moraš uvijek pobjeđivati. Ponosan sam na sve i pogotovo na uvjete u koje sam došao. Bilo je vanjskih utjecaja. ali i to je Dinamo i jačanje mentaliteta."