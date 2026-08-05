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GOLMAN STIGAO

Jakirović trlja ruke: Hull srušio rekord kluba za sjajnog Grka

Piše HINA,
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Jakirović trlja ruke: Hull srušio rekord kluba za sjajnog Grka
Foto: David Klein/REUTERS
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Jakirovićev Hull City srušio rekord: za 20 mil. funti doveo grčkog golmana Tzolakisa, koji stiže kao najskuplje pojačanje u povijesti kluba

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Novi engleski nogometni prvoligaš Hull City, kojega vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, angažirao je grčkog reprezentativnog vratara Konstantinosa Tzolakisa (23), dosadašnjeg člana Olympiacosa, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor. 

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Financijski detalji transfera nisu objavljeni, ali prema navodima britanskih medija Hull je izdvojio oko 20 milijuna funti za Tzolakisa čime je on postao najskupčji igrač u klupskoj povijesti. Dosadašnji rekordni transfer Hull je obavio još 2016. godine kada je potrošio 13 milijuna funti za Ryana Masona.

"Spreman sam za novo poglavlje u svojoj karijeri. Boriti se protiv igrača najviše razine je veliki izazov za mene, osjećam se spremnim", izjavio je Tzolakis.

Tzolakis ​će na vratima Hulla naslijediti hrvatskog čuvara mreže Ivora Pandura koji je ranije ovoga ljeta prešao u škotski Rangers.

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