Jakirovićev Hull City srušio rekord: za 20 mil. funti doveo grčkog golmana Tzolakisa, koji stiže kao najskuplje pojačanje u povijesti kluba
Jakirović trlja ruke: Hull srušio rekord kluba za sjajnog Grka
Novi engleski nogometni prvoligaš Hull City, kojega vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, angažirao je grčkog reprezentativnog vratara Konstantinosa Tzolakisa (23), dosadašnjeg člana Olympiacosa, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.
Financijski detalji transfera nisu objavljeni, ali prema navodima britanskih medija Hull je izdvojio oko 20 milijuna funti za Tzolakisa čime je on postao najskupčji igrač u klupskoj povijesti. Dosadašnji rekordni transfer Hull je obavio još 2016. godine kada je potrošio 13 milijuna funti za Ryana Masona.
"Spreman sam za novo poglavlje u svojoj karijeri. Boriti se protiv igrača najviše razine je veliki izazov za mene, osjećam se spremnim", izjavio je Tzolakis.
Tzolakis će na vratima Hulla naslijediti hrvatskog čuvara mreže Ivora Pandura koji je ranije ovoga ljeta prešao u škotski Rangers.
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