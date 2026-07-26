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Foto: Profimedia
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Jakirović za 24sata: Dočekali su nas s podsmijehom, a sad nas svi cijene. Hrvati? Imamo želje!

Piše Hrvoje Tironi,

Ne utvaram si da ćemo dominirati protiv velikana, ali možemo iskoristiti njihov slabiji dan, priča nam Sergej Jakirović, koji se s Hull Cityjem nalazi na pripremama u Sloveniji

Raspoložen i nasmijan, spreman za novu sezonu. I najveće izazove u karijeri. Sergej Jakirović je u 50. godini života stigao do Premier lige, nogometnog vrhunca o kojem svi hrvatski (ali i svjetski) treneri mogu tek sanjati. Iza njega je put od Sesveta do Hulla, od druge hrvatske do Premier lige, priča koja traje punih devet godina.

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