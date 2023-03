Jakirović: Želimo to treće mjesto na kojem je Osijek, blizu smo im

Nedjelja, 15 sati, Rujevica... Rijeka vs Osijek. SuperSport HNL, 27. kolo. Derbi. Istinski derbi. Tradicionalno, povijesno i - aktualno, za Europu. Sudac: Duje Strukan, VAR: Mario Zebec.

Ako 'bijeli' pobijede bodovno će dostići Slavonce na ljestvici. Nezamislivo nakon prvog dijela sezone, ali Mišković je zimus počistio i trenersku i igračku svlačionicu, a Rijeka postala: najbolja HNL momčad u 2023. godini!

A i inače, kad se sudare Riječani i Osječani uvijek je super zanimljivo, uvijek frcaju iskre i uvijek je u zraku totalna - neizvjesnost.

Do ovog derbija koji ih u nedjelju čeka na Rujevici dečki s Kvarnera i dečki s Drave odigrali su: 95 međusobnih utakmica. A omjer je gotovo pa totalno poravnat: 35-25-35! Jedina je prevaga riječka prednost u gol-razlici, 121:111 za 'bijele'.

Meč najavljuju, naravno: šef struke koji je preporodio momčad - Sergej Jakirović. I lijevi bočni: Bruno Goda. A trener je u HNL-u na klupi 'bijelih' debitirao baš s Osijekom, u Gradskom vrtu. I odmah pokazao da je ovo nova: daleko bolja Rijeka!

Ajde da vidimo gdje smo

- Nakon 14 dana reprezentativne pauze, koliko god smo bili ponosni što imamo dosta reprezentativaca toliko smo bili i malo zabrinuti da vidimo u kakvom će nam se stanju vratiti. Hvala Bogu, vratili su se u: dobrom stanju. U srijedu smo konačno bili kompletni - priča Jakirović.

Osijek?

- Maksimalno smo fokusirani na njih. Imaju tri boda više od nas, u lošoj su seriji, promijenili su trenera. Kolega Perković je imao dva tjedna da momčad bolje pripremi kako bi na terenu kvalitetnije prezentirala njegove ideje tako da, naravno, očekujemo jedan drukčiji Osijek. Skautirali smo tri utakmice koje su odigrali pod Perkovićem, ali meni je kao i uvijek najvažnije kako ćemo se prezentirati: mi.

Rijeka tijekom pauze?

- Zadovoljan sam kako smo radili. Odigrali smo jednu pripremnu utakmicu s Celjem na kojom se vidjelo dosta dobrih stvari. I ojačala tj. proširila konkurencija za prvu momčad i početni sastav!

Postajete li, napokon, momčad koja će i na svom stadionu izazivati strahopoštovanje protivnika, kako joj tradicija i nalaže?

- Ja se, normalno, nadam da ćemo pobijediti Osijek. Sad nas čekaju tri jako važna domaća ispita zaredom: Osijek, Šibenik, Hajduk. Te će utakmice pokazati gdje smo tj. da li s pravom računamo na 3. ili 4. mjesto ili ćemo ostati tu gdje jesmo.

Jesmo, favoriti smo!

Komentar onoga što je riječka mladost pokazala braneći boje Hrvatske?

- Prezadovoljan sam i znate što ću vam reći? To je meni totalno očekivano. S obzirom u kakvoj su natjecateljskoj formi... Samo su nastavili tamo gdje su stali u klubu. Frigan je igrao cijelu utakmicu, igrali su i Hodža i Marin i Janković. Jako me veseli što su dobru formu iz kluba potvrdili u reprezentaciji.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bruno Goda bio je kratak i - optimističan:

- Dolazi nam izravni konkurent za Europu. Protivnik koji je do HNL-stanke bio u krizi, ali neće nas to zavarati jer Osijek i dalje ima jaku momčad, s pojedincima koji utakmicu mogu riješiti jednim potezom. Sigurno nas čeka težak posao - pričao je Bruno Goda i... Zatražio pomoć koja je, zapravo, ionako neupitna:

- Pozivam naše navijače. Igramo doma, nek' što više napune Rujevicu pa da zajedno krenemo po ta tri boda!

Jakiroviću je servirana razumna sugestija. Sam je podvukao kako Rijeka sad ima tri domaće utakmice zaredom, a učinak u 2023. im, htjeli oni to ili ne, sugerira kako su u svakoj od njih: 'papirnati' favoriti.

- Ma naravno, s obzirom da smo najuspješnija momčad proljeća to je posve logičan zaključak! Ali.. - nasmiješio se šef:

- To je sve lijepo, ali isto tako sve to treba potvrditi i opravdati na travnjaku. Nemamo iluzije da će ijedna utakmica biti laka. Dobro kaže Bruno, neće nas zavarati osječka kriza. Otišlo im je jako puno bitnih igrača, zato se dogodio taj logični pad. Sad su u prijelaznom razdoblju, a na nama je da napravimo ama baš sve što momčad može da ih stavimo pod jaki pritisak. I normalno: da se pazimo brojnih osječkih opasnosti. Najviše Miereza koji je latentna opasnost za protivnika. I naravno: Caktaš, Lovrić, Živković, Fiolić... Morat ćemo biti stvarno dobri, baš jako dobri.

Mi smo Rijeka, hoćemo Europu

Prvi dio sezone: Rijeka u najvećoj krizi blistave Miškovićeve ere. U ovoj godini: renesansa i apetiti žestoko rastu.

- Ma kad pogledaš s koje pozicije smo krenuli u zimske pripreme, mi nemamo što izgubiti. Stalno to govorim. Sami smo si "krivi" što smo došli u situaciju da se možemo boriti za Europu i sad kad smo to zaslužili stvarno silno želimo treće mjesto. Normalno da želimo. Jer nam je blizu! Tablica se mijenja svako kolo, a ima i dosta tih jako bitnih međusobnih ogleda kao što je ovaj naš nedjeljni. I te je oglede najbitnije: ne izgubiti. Još je 10 kola za igrati i mi ćemo dati apsolutno sve da ostvarimo to što svi u klubu želimo, čemu se nadamo, da dohvatimo taj cilj koji smo sami napravili realno dohvatljivim. Utoliko prije što je to uvijek Rijekina ambicija prije početka svake sezone. Europska pozicija u HNL-u.

Foto: HNK Rijeka

I vi i Osijek ste znali imati muka s napadom na postavljene obrane. Hoće li Osijeku iz tog razloga biti lakše jer je gost? Kakvu utakmicu očekujete?

- Ja pretpostavljam da će nas oni 'malo sačekati', da neće preotvorenog garda na Rujevicu. Mi doslovno svaki dan naporno radimo kako bi imali što više mehanizama u igri i to sad djeluje puno bolje nego na početku. I u prijateljskoj s Celjem se vidjelo da imamo sve više tj. da imamo dosta raznovrsnosti. Naravno, i protivnika se nešto pita, ali mi ih idemo staviti pod pritisak i maksimalno ugroziti.

Jurić out do kraja sezone

Sad vas čeka jako gust raspored, a od pet utakmica četiri ste doma. S koliko bi bodova bili zadovoljni, pogotovo na tim domaćim tekmama?

- S 12. Je l' pošteno? - opet ide onaj Jakirovićev osmijeh.

- Već sam puno puta rekao da su ključ europskog plasmana naše domaće utakmice. Gledajući cijelu sezonu naš je domaći score, blago rečeno, loš. A ako ćemo tu biti maksimalni ili barem vrlo blizu maksimuma: mi ćemo igrati Europu! Tu je matematika vrlo jasna. No to je teorija, a ama baš sve treba zaraditi: na te-re-nu.

Promjene u uobičajeno standardnom početnom sastavu?

- Lako su moguće. Mnogi dižu formu, protiv Celja se vidjelo kako su neki igrači 'nadošli', kako su sa svakim danom sve bolji. Stanić, Grgić... I ne samo oni. Cijela ekipa. Mitrović se vratio premda još (logično) nije na 100%, Djouahra je odigrao jako dobru utakmicu iako ga nikako nije htio gol, ali to je igrač koji nam daje širinu i latentna je opasnost za protivnike.

Izostanci?

- Na žalost, Deni Jurić je out i to do kraja sezone. Jedan doskok na treningu, distorzija zgloba i odmah je to loše izgledalo. Vidjet ćemo hoće li na operaciju ili se liječiti konzervativnom metodom.

