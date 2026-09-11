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POTVRDIO I KLUB

Jakirovićev adut imao prometnu nesreću na putu na trening!

Piše Luka Tunjić,
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Jakirovićev adut imao prometnu nesreću na putu na trening!
Foto: Ian Hodgson
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Hull City je upoznat s fotografijama Sorbina automobila koje kruže društvenim mrežama te može umiriti navijače, Thomas nije zadobio nikakve ozljede i iz vozila je izašao potpuno neozlijeđen, priopćio je klub

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Sorba Thomas, novopridošli nogometaš Hull Cityja kojeg vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, sudjelovao je u prometnoj nesreći u Engleskoj dok je putovao na trening "tigrova", izvještavaju engleski mediji. 

Thomas (27) je inače Velšanin koji igra u veznom redu, a Hull ga je doveo pri kraju prijelaznog roka za 11 milijuna eura. Daily Mail izvještava kako je njegov Land Rover Defender, vrijedan gotovo 170.000 eura, završio na krovu, a Hull je potvrdio kako njihov veznjak nije zadobio ozljede.

- Hull City s olakšanjem može potvrditi da Sorba Thomas nije ozlijeđen nakon prometne nesreće u blizini klupskog trening-centra u Cottinghamu - priopćili su "tigrovi" i dodali...

- Klub je upoznat s fotografijama Sorbina automobila koje kruže društvenim mrežama te može umiriti navijače, Thomas nije zadobio nikakve ozljede i iz vozila je izašao potpuno neozlijeđen.

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