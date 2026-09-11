Hull City je upoznat s fotografijama Sorbina automobila koje kruže društvenim mrežama te može umiriti navijače, Thomas nije zadobio nikakve ozljede i iz vozila je izašao potpuno neozlijeđen, priopćio je klub
Jakirovićev adut imao prometnu nesreću na putu na trening!
Sorba Thomas, novopridošli nogometaš Hull Cityja kojeg vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, sudjelovao je u prometnoj nesreći u Engleskoj dok je putovao na trening "tigrova", izvještavaju engleski mediji.
Thomas (27) je inače Velšanin koji igra u veznom redu, a Hull ga je doveo pri kraju prijelaznog roka za 11 milijuna eura. Daily Mail izvještava kako je njegov Land Rover Defender, vrijedan gotovo 170.000 eura, završio na krovu, a Hull je potvrdio kako njihov veznjak nije zadobio ozljede.
Hoping Sorba Thomas is okay. 🤞🏼#HCAFC pic.twitter.com/WOO0IKREgz— Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) September 11, 2026
- Hull City s olakšanjem može potvrditi da Sorba Thomas nije ozlijeđen nakon prometne nesreće u blizini klupskog trening-centra u Cottinghamu - priopćili su "tigrovi" i dodali...
- Klub je upoznat s fotografijama Sorbina automobila koje kruže društvenim mrežama te može umiriti navijače, Thomas nije zadobio nikakve ozljede i iz vozila je izašao potpuno neozlijeđen.
We are relieved to confirm that Sorba Thomas is unharmed following a road traffic accident near to the club’s Cottingham training ground.— Hull City (@HullCity) September 11, 2026
The club is aware of images of Sorba’s car circulating on social media and can reassure supporters that he has sustained no injuries and… pic.twitter.com/tiEoj9leyv
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