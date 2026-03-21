Jakirovićev Hull opet pobijedio!

Hull City Sergeja Jakirovića pobijedio je Sheffield Wednesday 3-1 u 39. kolu Championshipa i nastavio lov na pozicije koje vode u Premier ligu!

Gosti su poveli u 23. minuti golom Lowea, ali samo minutu kasnije je zabio Crooks za 1-1. U šestoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena autogol je zabio Iorfa za 2-1, a za 3-1 je pogodio Joseph u 58. minuti.

Hull se ovom pobjedom učvrstio na petom mjestu Championshipa koje vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu. Jakirovićeva momčad ima 66 bodova, a trećeplasirani Ipswich mu bježi samo tri boda. Drugoplasirani Middlesbrough bježi pet bodova, a prva dva iz Championshipa idu direktno u Premier ligu, dok od trećeg do šestog mjesta razigravaju za treće mjesto u najjačem rangu engleskog nogometa.

Do kraja je ostalo sedam kola, a u idućem Hull ide u goste Oxfordu.