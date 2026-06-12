Obavijesti

Sport

Komentari 0
GAZDA, PARE NA SUNCE

Jakirovićev veliki remont za Premiership. Evo koliko dobiva

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Jakirovićev veliki remont za Premiership. Evo koliko dobiva

Jakirovićev Hull sprema ljeto za pamćenje: Ilıcalı najavio 180 mil. funti za pojačanja i borbu za ostanak u Premier ligi

Admiral

Hull City, koji vodi Sergej Jakirović (49), sprema se za iznimno aktivno ljeto nakon povratka u Premier ligu. Ambicije kluba potvrdio je vlasnik Acun Ilıcalı, koji je otkrio da će Hull za transfere imati na raspolaganju oko 180 milijuna funti (oko 210 milijuna eura). Jakirović je već istaknuo da mu je za konkurentnost u engleskoj eliti potrebno između 12 i 15 novih igrača.

Turski poduzetnik govorio je o planovima kluba tijekom druženja s oko 200 Hullovih navijača u Antalyji, organiziranog nakon osigurane promocije u Premier ligu. Tom je prilikom pojasnio i financijsku sliku kluba uoči povratka među najbolje.

Prema njegovim riječima, Hull će samim ulaskom u Premier ligu uprihoditi približno 250 milijuna funti, odnosno oko 300 milijuna eura. Ipak, upozorio je da će klub unatoč tome ostati među financijski skromnijima u natjecanju.

- Dobivamo ozbiljan novac, ali naši suparnici kreću s milijardu funti. U toj ćemo konkurenciji biti jedan od najmanjih klubova. Prvi cilj je ostanak u ligi, a nakon toga želimo nastaviti rasti i postati stabilan premierligaš - najavio je Ilıcalı.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Murić ima novi klub, Vušković vrijedan duplo više od Brightonove ponude
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Murić ima novi klub, Vušković vrijedan duplo više od Brightonove ponude

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Meksiko - JAR 2-0: Bilo je ovo najgrublje otvaranje SP-a! Crveni su se dijelili kao bomboni
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Meksiko - JAR 2-0: Bilo je ovo najgrublje otvaranje SP-a! Crveni su se dijelili kao bomboni

Meksiko je poveo preko Quinonesa u 9. minuti. a za konačnih 2-0 je pogodio Jimenez u 67. minuti. Južna Afrika je u 49. i 83. dobila dva crvena kartona, a isključujući karton dobio je i domaćin u nadoknadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026