Jakirovićev veliki remont za Premiership. Evo koliko dobiva

Hull City, koji vodi Sergej Jakirović (49), sprema se za iznimno aktivno ljeto nakon povratka u Premier ligu. Ambicije kluba potvrdio je vlasnik Acun Ilıcalı, koji je otkrio da će Hull za transfere imati na raspolaganju oko 180 milijuna funti (oko 210 milijuna eura). Jakirović je već istaknuo da mu je za konkurentnost u engleskoj eliti potrebno između 12 i 15 novih igrača.

Turski poduzetnik govorio je o planovima kluba tijekom druženja s oko 200 Hullovih navijača u Antalyji, organiziranog nakon osigurane promocije u Premier ligu. Tom je prilikom pojasnio i financijsku sliku kluba uoči povratka među najbolje.

Prema njegovim riječima, Hull će samim ulaskom u Premier ligu uprihoditi približno 250 milijuna funti, odnosno oko 300 milijuna eura. Ipak, upozorio je da će klub unatoč tome ostati među financijski skromnijima u natjecanju.

- Dobivamo ozbiljan novac, ali naši suparnici kreću s milijardu funti. U toj ćemo konkurenciji biti jedan od najmanjih klubova. Prvi cilj je ostanak u ligi, a nakon toga želimo nastaviti rasti i postati stabilan premierligaš - najavio je Ilıcalı.