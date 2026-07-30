Obavijesti

Sport

Komentari 0
UNATOČ ISPADANJU

Jako lijepa cifra: Evo koliko je Varaždin zaradio u Europi

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Jako lijepa cifra: Evo koliko je Varaždin zaradio u Europi
2
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Varaždin ispao od Jabloneca, ali ne odlazi praznih džepova: za europski nastup već je osigurao 525 tisuća eura

Admiral

Nogometaši Varaždina oprostili su se od Konferencijske lige nakon poraza od Jabloneca (2-0), a češka momčad prošla je dalje ukupnim rezultatom 4-3. Međutim, iako su ispali, momčad trenera Nikole Šafarića ostvarila je lijepu zaradu. Varaždin će tako samo za sudjelovanje u kvalifikacijama zaraditi 525 tisuća eura. 

PRED ISPADANJEM IZ EUROPE VIDEO Dva prekida i dva gola. Pogledajte kako je Varaždin prosuo prednost u Češkoj
VIDEO Dva prekida i dva gola. Pogledajte kako je Varaždin prosuo prednost u Češkoj

Prema Uefinom sustavu raspodjele novaca za sezonu 2026./27, svaki klub koji odigra jedno kolo zarađuje fiksnih 175 tisuća eura. Varaždin je natjecanje započeo u drugom pretkolu Konferencijske lige, pa mu za dvoboj s Jablonecom pripada 175 tisuća eura. Uz to će dobiti i 350 tisuća eura, koliki je iznos bonusa za klub koji završi turnir u drugom pretkolu. Kada se ta dva iznosa zbroje, dolazi se do računice od 525 tisuća eura koje je Varaždin inkasirao. 

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međutim, u slučaju da je momčad Nikole Šafarića slavila u Češkoj pa ispao u trećem pretkolu, dobili bi po 175 tisuća eura za dva odigrana kola te eliminacijski bonus od 550 tisuća eura. Da je Varaždin prošao dalje, zaradio bi čak 900 tisuća eura, odnosno 375 tisuća više nego nakon ispadanja u drugom pretkolu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
UŽIVO Pafos - Hajduk 2-0: GOL! 'Bili' popustili na samom kraju!
EUROPSKA LIGA

UŽIVO Pafos - Hajduk 2-0: GOL! 'Bili' popustili na samom kraju!

Hajduk je u prvom susretu pobijedio Pafos 2-0. Bila je to odlična predstava momčadi Gonzala Garcije, ali sada isto treba ponoviti i na Cipru. Utakmica kreće u 19 sati, prijenos na HDTV-u
Odlične vijesti za Dinamo! Grke su izbjegli, evo tko 'modrima' prijeti u playoffu Lige prvaka
OTVARA SE PUT

Odlične vijesti za Dinamo! Grke su izbjegli, evo tko 'modrima' prijeti u playoffu Lige prvaka

Dinamo je prošao Thun i dobio Kauno Žalgiris, a ždrijeb za playoff Lige prvaka nosi lakši put: opasan grčki klub otpao iz mogućih rivala, čekaju lakše momčadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026