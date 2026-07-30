Jako lijepa cifra: Evo koliko je Varaždin zaradio u Europi

Nogometaši Varaždina oprostili su se od Konferencijske lige nakon poraza od Jabloneca (2-0), a češka momčad prošla je dalje ukupnim rezultatom 4-3. Međutim, iako su ispali, momčad trenera Nikole Šafarića ostvarila je lijepu zaradu. Varaždin će tako samo za sudjelovanje u kvalifikacijama zaraditi 525 tisuća eura.

Prema Uefinom sustavu raspodjele novaca za sezonu 2026./27, svaki klub koji odigra jedno kolo zarađuje fiksnih 175 tisuća eura. Varaždin je natjecanje započeo u drugom pretkolu Konferencijske lige, pa mu za dvoboj s Jablonecom pripada 175 tisuća eura. Uz to će dobiti i 350 tisuća eura, koliki je iznos bonusa za klub koji završi turnir u drugom pretkolu. Kada se ta dva iznosa zbroje, dolazi se do računice od 525 tisuća eura koje je Varaždin inkasirao.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međutim, u slučaju da je momčad Nikole Šafarića slavila u Češkoj pa ispao u trećem pretkolu, dobili bi po 175 tisuća eura za dva odigrana kola te eliminacijski bonus od 550 tisuća eura. Da je Varaždin prošao dalje, zaradio bi čak 900 tisuća eura, odnosno 375 tisuća više nego nakon ispadanja u drugom pretkolu.