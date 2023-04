Jakobušić nakon slavlja juniora: Osjećaj kad tu čujem 'ovo je Hajduk'? Pa, malo mi je krivo

Čestitao bih igračima, stručnom stožeru, ali i cijelom klubu. Hvala navijačima, ovo je ne samo pobjeda Hajduka, nego i cijelog hrvatskog nogometa kad govorimo o juniorima i Hajduk ga je ispisao. Svi smo osjetili ponos, s nama je bio i Mario Pašalić, ne može nitko ostati ravnodušan, a po porukama i pozivima koje primamo vidimo da us svi za Hajduk, započeo je nakon prolaska u juniorsko finale Lige prvaka predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Pratio je sve što se događa s tribina stadiona u Ženevi, a nakon velikog uspjeha juniora, stiglo je sjećanje na europske snove Lukše Jakobušića za seniore kad je tek stigao u Hajduk. No, tu su mu želju prvo ispunili juniori.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Klub nisu samo juniori, klub je slojevit. Sad razgovaramo da trebamo otići pogledati kadete u nedjelju koji mogu postati prvaci. Hajduk je sve ovo, a juniori su ubrzali sve, pokazali su kako to treba izgledati. Seniori su nositelji i predvodnici svega, fali nam taj dio sa seniorima da bi bio potpuni dojam. Pozivam navijače da dođu u ponedjeljak i da pokažemo pravi Hajduk na tribinama i na terenu. Rečeno je, finala se ne igraju, finala se pobjeđuju -pojasnio je pa nastavio o tome:

- Mi smo jedno tkivo, vidite kako se ponašamo. Dugo smo neuspješni, fali još nešto kod seniora, treba malo veći proces u kojem i mi griješimo, imamo jedan kontinuitet koji se događa ovdje, energiju koja je bitna i pretoči se u rezultat. Atmosfera stvara rezultat, rezultat stvara atmosferu, a tu imamo jedno i drugo.

'Za pravu stvar fale seniori, ali nadam se da će i to brzo biti'

S tribina se u više navrata čulo 'ovo je Hajduk' od navijača, a Lukša je odgovorio na pitanje naježi li se kad to čuje na susretu juniora.

- Pa, krivo mi je malo. Mislim da je Hajduk sve to skupa i tako ga treba gledati, ali drago mi je da juniori dobivaju tu podršku. Jedno je doći iz juniora u seniore, danas smo razgovarali, od Benfice i Salzburga prošle godine samo su trojica uspjela u seniorskom nogometu, nijedan drugi nije, težak je to proces.

Navijači Hajduka najveća su podrška svom klubu, ali to nosi i velika očekivanja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sve pritiske koje imamo, imamo iz navijačke baze. Ako imate prošle godine 90.000 članova koji pokazuju direktnu emociju i plaćaju članarinu, a koliko još navijača imamo ovako, zato su razočarenja velika kad se ne uspije, kad se misli da se malo fali. Vidite da nije točna ona rečenica našeg bivšeg a Milovića da mi uvijek... Ali vidite da nije to točno, ako sutra bude finale i mi uspijemo, trebala bi biti ta rečenica, ali neće biti jer to nije točno. Spremni smo dosta omalovažavati sve skupa, ali činjenica je da za pravu stvar fale seniori i to je ono što čini klubu nadam se da će to brzo biti - zaključio je čelni čovjek 'bilih'.

