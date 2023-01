Jakobušić otkrio koliko članova očekuje u 2023.: Mislim da je to nemoguće, ali mičemo granice

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić gostovao je u Novogodišnjoj emisji 2023. s Nikolom Kalinićem, kapetanom Lovrom Kalinićem i Emirom Sahitijem. U razgovoru se osvrnuo na članove kluba te je rekao koliko očekuje novih.

- Sad je to malo paradoksalno. U stvari, ako imate 80.000 članova, neuspješni ste i u padu ste s članstvom, a i tih 80.000 je nemoguće! Imamo 140.000 pretplatnika na HDTV-u. Da kažeš 140.000, to je bahato. No, recimo da je ambiciozno, s obzirom na to da klub slavi 112 godina u 2023., da to bude 112.000 članova! Mislim da je to isto nemoguće, ali mi smo toliko puta pokazali da pomičemo te granice, možemo staviti tu brojku od 112.000 članova da nas sve zajedno motivira - rekao je pa dodao:

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

- Kako god okrenete, nemoguće je! Činilo nam se i tih 50.000 nemoguće, a pogotovo 90.000! Tako da bih se zahvalio svima koji vjeruju u ovo što radimo, što su osjetili tu energiju i uzvratili nam to članstvom. I da napomenem, svaki član koji se učlani isti dan novac sjedne na račun Hajduka i izravno se pomaže Hajduku. I takvih je 90.000. Ne možeš 90.000 ljudi prevariti! Nadam se samo da ne samo da im se isplatilo, nego da je bilo vrijedno i čekanja u redu i na kiši i nije to ni tako jednostavno, ali biti dio Hajduka, biti dio ovog identiteta, ima svoju težinu. To je prepoznalo 90.000 ljudi i stvarno im hvala na tome. Mogu se samo nadati, s obzirom na to da je velik broj njih prvi put učlanjen, da smo ih zainteresirali ovim što radimo i da će se vratiti i dogodine.

Cijelu emisiju možete pogledati ina Hajduk Digital TV-u.

