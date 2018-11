Jan Lecjaks je zabio golčinu i donio Lokomotivi sva tri boda!

Momčad Gorana Tomića nastavlja s dobrim rezultatima. Pobjeda nad Istrom 1961 im je treća u nizu. Na klupi istarske momčadi debitirao je Krunoslav Rendulić koji iz Zagreba odlazi praznih ruku.

Prvi problemi za Puljane krenuli su u 11. minuti kada se ozlijedio Traore, a na desni bok vrlo je rano morao Rufati. Zagrepčani su dominirali prvim dijelom, u 20. i 24. minuti dva puta opasno zaprijetili, ali je gostujući vratar Čondrić sjajnim reakcijama skidao zicere Radonjića. Istra je u 39. minuti mogla do vodstva, Mierez je tukao iz blizine, ali samo pored gola. A onda gol za Lokomotivu. Karačić je idealno ubacio s lijeve strane, a Lecjaks sjajnim volejem doveo Lokomotivu do minimalne prednosti...

Lokomotiva je mogla u 60. minuti povećati prednost, ali je Kastrati propustio nemoguće. Lecjaks je probio lijevu stranu, prizemno ubacio za Uzunija koji promašuje loptu, no ona dolazi do Kastratija koji na drugoj vratnici promašuje cijela vrata. Par minuta kasnije dobra prigoda i za goste, no Grbić je sjajnom reakcijom zaustavio opasan pokušaj Miereza. Istra je dvoboj završila s deset igrača; u 75. minuti isključen je Mierez (drugi žuti karton) nakon što je opasno startao na Datkovića...

Strijelac: 1:0 - Lecjaks (45).

Lokomotiva (4-4-1-1): Grbić - Karačić, Majstorović, Kolinger, Datković - Kastrati (od 65. Krstanović), Jakić (od 72. Burić), Ivanušec (od 86. Halilović), Lecjaks - Uzuni - Radonjić.



Istra 1961 (4-2-3-1): Čondrić - Traore (od 11. Rufati), Oneto, Bosančić, Rubić - Ivančić (od 81. Fuentes), Cardozo - Caicedo (od 68. Iglesias), Obeng, Rodriguez - Mierez.

Crveni karton: Mierez (75 - preoštar start; drugi žuti karton)