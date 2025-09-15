Obavijesti

Janica Kostelić o usporedbama s Ljutić: To je besmisleno, a ja se u ovo doba ne bih mogla snaći

Janica Kostelić o usporedbama s Ljutić: To je besmisleno, a ja se u ovo doba ne bih mogla snaći
Zagreb: Najavljena nova sezona društveno odgovornog projekta "Sat za nas" | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Povremeno mi se Zrinka obrati, a ja sam dosta jednostavna i praktična osoba, što njoj odgovara jer ne filozofiram puno. Kod mene su stvari jednostavne, naglasila je Janica Kostelić

Najbolja hrvatska skijašica Janica Kostelić nakon dugo vremena pojavila se u javnosti kao jedna od ambasadorica projekta "Sat za nas". Riječ je o projektu koji naglašava važnost provođenja vremena s djecom bez upaljenih televizora, mobitela i računala, što je danas sve teže. Janica, koja je i sama majka, uključila se i podržala inicijativu te progovorila o nadolazećoj skijaškoj zvijezdi Zrinki Ljutić, koja je prošle sezone pokorila svijet skijanja osvojivši Mali kristalni globus u slalomu.

Janica je Zrinki pomagala u mentalnoj pripremi uoči utrka, iako tvrdi da je to više bilo na prijateljskoj razini nego profesionalnoj.

- Zrinka je još mlada djevojka i sama je svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi, kao i velikih očekivanja, možda i većih nego što ih ima sama od sebe. Povremeno mi se obrati, a ja sam dosta jednostavna i praktična osoba, što njoj odgovara jer ne filozofiram puno. Kod mene su stvari jednostavne. Kroz godine je zaista sazrela u stabilnu i pametnu curu koja zna stvari staviti u pravu perspektivu - kazala je Janica za RTL i osvrnula se na sve češće usporedbe Zrinke i nje same.

Zagreb: Najavljena nova sezona društveno odgovornog projekta "Sat za nas"
Zagreb: Najavljena nova sezona društveno odgovornog projekta "Sat za nas" | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Besmisleno je uspoređivati ljude. Meni osobno bilo bi silno naporno da me stalno netko maltretira usporedbama: "Janica ovako, Janica onako". Zrinka niti treba, niti mora biti Janica. Ona je Zrinka i postizat će svoje rezultate. Treba je pustiti da bude ono što jest. Na kraju krajeva, u moje vrijeme bilo je lakše, a da mene stavite u ovo doba, nisam sigurna da bih postigla iste rezultate.

Odgovorila je i na pitanje hoće li se vratiti blizu staze u nekoj novoj ulozi.

- Teško pitanje, nisam sigurna. Imam osjećaj da se ne bih snašla. Često ja imam drugačiji pogled, i brat mi je, dok sam radila s njim, govorio: "Ti si luda". Imam često drugačije mišljenje, a kod odraslih ljudi teško je neke navike promijeniti. Nikad ne reci nikad, ali teško - zaključila je Janica.

