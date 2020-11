Podsjetimo, na\u0161a najtrofejnija skija\u0161ica je rodila sina Oskara po\u010detom pro\u0161le godine, a nakon toga se potpuno pouvkla iz javnosti. No, sad je nastavila s radom i to tamo gdje je najbolja - u skijanju.

Janica krenula putevima Gipsa: Nadgleda najveću mladu nadu

Najbolja hrvatska skijašica ikad Janica Kostelić (38) na novom je poslu, a donedavna državna tajnica za sport krenula je putevima oca Ante te je dio mentorskog tima svoje moguće nasljednice Zrinke Ljutić (16)

<p>Tek joj je 16 godina, a u prva dva nastupa na FIS-ovim utrkama (rang odmah ispod Svjetskog skijaškog kupa), mlada <strong>Zrinka Ljutić </strong>(16) sa visokih startnih pozicija ostvaruje odlične rezultate. Mnogi u njoj vide i nasljednicu <strong>Janice Kostelić </strong>(38), a kako i ne bi kad joj je podrška, između mnogih, i upravo - Janica. Ono što je Ivica u muškoj reprezentaciji, to je sad Janica u ženskoj.</p><p>Zrinka je uključena u A-reprezentaciju, a opravdala je to već u prvim nastupima. U seniorskom debiju u talijanskoj Soldi je osvojila 21. mjesto, ali krenula je kao 114. dok je staza već bila poprilično 'izraubana'. Jer, zaostatak od dvije i pol sekunde i nije toliko velik nakon što je ispred tebe 113 suparnica načelo stazu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filip Zubčić nakon prvog postolja u Svjetskom kupu</strong></p><p>Sve se vidjelo u drugim vožnjama kad je Zrinka u debiju imala drugo najbolje vrijeme druge vožnje, dok je drugi dan krenula kao 108., a završila 17. No, tad je bila najbolja u drugoj vožnji, a Janica joj je mogla samo čestitati. Najbolja hrvatska skijašica u povijesti zasigurno će imati što za savjetovati našoj najvećoj mladoj nadi, a svjestan je toga i otac Amir koji ipak spušta 'loptu na zemlju'.</p><p>– Na to da se o Zrinki govori kao o Janičinoj nasljednici već smo se navikli. Tako je to uvijek kada se pojavi netko nadaren, no kako vrijeme bude odmicalo tako će moja kći sve više biti Zrinka, a sve manje nova Janica – rekao je <a href="https://www.vecernji.hr/sport/janica-ima-novi-posao-otkrivamo-sto-ce-sada-raditi-1445074" target="_blank">za Večernji list</a>.</p><p>Podsjetimo, naša najtrofejnija skijašica je rodila sina Oskara početom prošle godine, a nakon toga se potpuno pouvkla iz javnosti. No, sad je nastavila s radom i to tamo gdje je najbolja - u skijanju.</p>