Kada netko Nijemcima uzme izbornika, koji ih je usput odveo do europskog zlata, onda taj netko mora imati jako dobre argumente i plan. A takve su Daguru Sigurdssonu još prije četiri godine predstavili Japanci i uvjerili tog majstora zanata s Islanda da je on jedini s kojim žele graditi priču zvanu Olimpijske igre u Tokiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši u Egiptu

Japan, prvi protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Egiptu (18:00, RTL), 15. će put igrati među velikim dečkima. Nikad nije bio bolji od 10. mjesta (1970.), a nije, između ostalog, jer rukomet kod simpatičnih Japanca još uvijek nije na razini bejzbola, ragbija, nogometa ili odbojke.

Međutim, to nastoje promijeniti sa Sigurdssonom koji im je usadio tehničko-taktičke detalje s kojima je skoro do minimuma neutralizirao "divljaštvo" u obrani koja sada više nalikuje skandinavskim nijansama. No, ni on ni itko nema čaroban štapić da im usadi ono što zbog svoje prirode nikad neće imati, a to su fizikalije i fizionomija koje u rukometu danas određuju puno toga, na njihovu žalost. Makar, ne bi čovjek nikad rekao, ali imaju čak tri dvometraša, lijevog vanjskog Naritu i pivote Tamakawu i Kasaharu. Brzina, jasno, nikad nije i neće biti upitna.

Upoznali smo ih prije točno 30 godina. Tog 14. siječnja 1991. u punoj Kutiji šibica odigrali smo prvu službenu utakmicu uopće, s prijateljskih 23-23. Iz bližih vremena upoznali smo ih bolje 2005. u Tunisu (34-25) pa još bolje u Zadru (37-22) i Varaždinu (36-22) u kvalifikacijama za Peking, odnosno London. Igrali smo u skupini i na prošlom SP-u (35-27), gdje su došli s pozivnicom, bila je to stvar rutine uz Horvatovih osam komada. U Njemačkoj su, ni to ne bi čovjek rekao, završili zadnji. Samo da ne zavara.

Sada su dosta drugačiji jer nakon takvog rezultata Sigurdsson je nešto morao mijenjati. U prvom redu ovdje su bez ljevaka Watanabea koji je napadački nosio puno. Nema ni njihove legende, Daisukea Miyazakija, dugogodišnjeg mozga igre koji je tri puta bio japanski "The Strongest Man" i natjecao se u Sasukeu, japanskoj verziji ninja ratnika. Vjerojatno bi, unatoč 39 godina, bio i u Egiptu jer plan mu je bio oprostiti se u Tokiju, no početkom studenog završio je u - pritvoru. U borbi za svoj novčanik, kaže izvještaj, počupao je djevojku za kosu i, eto, morao iza rešetaka. I toga ima kod pokornih Japanaca.

- Ako se to nasilje dogodilo, zbilja je krajnje žalosno da je to napravio sportaš koji je bio primjer japanskog rukometa - poručili su tada iz Japanskog saveza.

Svi su iz domaćih klubova, iz kojih se sad najviše ističe srednjak Agarie. Uoči Hrvatske vjerojatno ne žive u snovima, možda hoće za Katar, ali njihova je realnost za drugi krug Angola. Plus im je što su već deset dana u Egiptu s kojim su se i rukometno testirali dvaput i oba puta izgubili (29-34, 25-33). Korektni jesu, da, ali očekujemo novu našu rutinu.