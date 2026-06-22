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Japananac potpisao za Mladost

Piše Davor Kovačević,
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Japananac potpisao za Mladost
Foto: instagram

Vrlo sam uzbuđen i počašćen što se pridružujem Mladosti i što se selim u Zagreb. Naporno ću raditi i dati sve od sebe kako bismo zajedno ostvarili ciljeve momčadi. Jedva čekam zaigrati pred našim navijačima, poručio je

Admiral

Nakon igranja na sveučilištu Fukuoka te u japanskom Oita Miyoshi Weisse Adleru, Kumagai je posljednje dvije sezone odradio u Europi, točnije u Rumunjskoj. Igrao je za Stiintu Bukurešt te Craiovu.

- Vrlo sam uzbuđen i počašćen što se pridružujem Mladosti i što se selim u Zagreb. Naporno ću raditi i dati sve od sebe kako bismo zajedno ostvarili ciljeve momčadi. Jedva čekam zaigrati pred našim navijačima! Vidimo se uskoro - poručio je novi mladostaš.

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