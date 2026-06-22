Japananac potpisao za Mladost

Nakon igranja na sveučilištu Fukuoka te u japanskom Oita Miyoshi Weisse Adleru, Kumagai je posljednje dvije sezone odradio u Europi, točnije u Rumunjskoj. Igrao je za Stiintu Bukurešt te Craiovu.

- Vrlo sam uzbuđen i počašćen što se pridružujem Mladosti i što se selim u Zagreb. Naporno ću raditi i dati sve od sebe kako bismo zajedno ostvarili ciljeve momčadi. Jedva čekam zaigrati pred našim navijačima! Vidimo se uskoro - poručio je novi mladostaš.