Vrlo sam uzbuđen i počašćen što se pridružujem Mladosti i što se selim u Zagreb. Naporno ću raditi i dati sve od sebe kako bismo zajedno ostvarili ciljeve momčadi. Jedva čekam zaigrati pred našim navijačima, poručio je
NOVI LIBERO U DOMU ODBOJKE
Japananac potpisao za Mladost
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Nakon igranja na sveučilištu Fukuoka te u japanskom Oita Miyoshi Weisse Adleru, Kumagai je posljednje dvije sezone odradio u Europi, točnije u Rumunjskoj. Igrao je za Stiintu Bukurešt te Craiovu.
- Vrlo sam uzbuđen i počašćen što se pridružujem Mladosti i što se selim u Zagreb. Naporno ću raditi i dati sve od sebe kako bismo zajedno ostvarili ciljeve momčadi. Jedva čekam zaigrati pred našim navijačima! Vidimo se uskoro - poručio je novi mladostaš.
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